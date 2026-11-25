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Italiano reconheceu que nomes como Neymar, Casemiro e Danilo encerraram um ciclo sem conquistar a Copa do Mundo, mas demonstrou confiança na formação de um novo grupo para 2030

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Durante o CBF Summit Academy, realizado em São Paulo, nesta quarta-feira, Carlo Ancelotti lamentou que uma geração de jogadores talentosos, incluindo Neymar, Casemiro e Danilo, tenha encerrado seu ciclo sem conquistar um título mundial. Apesar da frustração com o desfecho da última Copa, o comandante demonstrou confiança na renovação da equipe e no potencial dos jovens para o próximo ciclo.

"A Copa do Mundo saiu mal, mas não é que eu tenho menos confiança, eu sou mais, muito mais confiante no futuro. Na Copa do Mundo 2026 acabou uma geração de jogadores de alto nível que não aproveitou o talento para ganhar. Começou uma nova era, uma nova geração, na qual eu tenho muita confiança", analisou Ancelotti.

Ao falar sobre a construção de uma equipe vencedora, o técnico também destacou a importância de combinar qualidade individual com trabalho coletivo e um ambiente organizado, positivo e criativo. "Eu acho que é sempre o mesmo, é sempre o sucesso baseado no trabalho coletivo, de grupo, com mais talento possível e ambiente de trabalho, positivo, criativo, organizado, confiante...", acrescentou.

O italiano também voltou a explicar as escolhas nas últimas convocações e rebateu as críticas pelos resultados da seleção nas Datas Fifa de outubro e novembro. Segundo Ancelotti, a prioridade da comissão técnica não era conquistar vitórias, mas observar jogadores mais jovens e avaliar possíveis nomes para o futuro. O treinador indicou, ainda, que as listas começarão a ficar mais fechadas a partir de março de 2027, com menos espaço para testes.

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"A avaliação terminou e, em março, vamos fechar um pouco mais. Saímos dessas Datas Fifa com críticas, mas a prioridade não era o resultado. Era ver jovens, avaliar eles, que podem ser o futuro do futebol brasileiro", afirmou, em referência aos compromissos contra Japão e Singapura.

Ancelotti ressaltou que o processo de renovação também depende de um trabalho integrado entre a seleção principal, as categorias de base e os clubes. O treinador confirmou a existência de orientações destinadas às equipes juvenis e defendeu um acompanhamento contínuo dos talentos brasileiros para que possam evoluir e chegar preparados ao time principal.

"Que o Brasil forma talentos, é verdade. Nessas últimas Datas Fifas, aproveitamos para construir uma nova geração de jogadores jovens. Os jovens brasileiros têm talento, e muito. Todos os jogadores que chamamos, nos deram mais confiança para o futuro. Temos que acompanhar esse talento com trabalho que tem que ser organizado, consistente e de longo prazo. Isso é fundamental, um trabalho conjunto com os clubes", finalizou.