Os analistas do VriendenLoterij Eretribune curtiram dois jogadores no primeiro tempo de Ajax x Excelsior, na noite de sábado: Julian Brandt e Irakli Yegoian. Foi o que eles disseram durante a análise do intervalo na ESPN.

Brandt abriu o placar depois de pouco mais de meia hora na Johan Cruijff ArenA. Pouco antes do intervalo, Lennard Hartjes deixou tudo igual de novo, de forma um tanto surpreendente: 1 a 1.

No VriendenLoterij Eretribune, o assunto no intervalo é, entre outros, Brandt. “Ele é muito bom...”, avalia Marciano Vink. “Também joga solto e vê coisas que os outros em campo simplesmente não veem.”

“Além disso, ele tem uma sensação de timing incrível dentro da área para saber quando tem de aparecer. Alguns jogadores têm isso: você entra na área e a bola cai nos seus pés.”

Danny Koevermans concorda com ele. “Dá gosto de ver, cara. Esse Brandt está em movimento o tempo todo. Vai, volta... Isso é muito bonito de ver. E as infiltrações em profundidade.”

Outro jogador destacado é o meio-campista Yegoian, do Excelsior. Mario Been disse: “Se você fala de um garoto que, na minha opinião, tem todas as condições para dar um passo muito bonito na carreira, então é ele. Tem tudo. Corre bem, técnica fantástica, consegue fazer gol, bate bem na bola...”

Questionado se o Feyenoord deve contratá-lo, Been respondeu: “Bem, é tão perto, e eu sempre tendo para esse lado. O Excelsior teve vários jogadores que o Feyenoord não contratou, como Dallinga e Schouten. O Wieffer eles pegaram, e este aqui é mais um desses. É só uma sugestão, vejam o que fazem com ela.”