O analista técnico Emad Al-Salmi cobrou do goleiro do Al-Ahli, Abdulrahman Al-Sanabi, que desenvolva suas capacidades no trato com as finalizações de longa distância.

Isso aconteceu depois que Al-Sanabi sofreu um gol de fora da área durante o confronto com o Al-Feiha pela Liga Roshn, que terminou com a vitória do Al-Ahli pelo placar de 3 a 2.

Com essa vitória, o Al-Ahli elevou sua pontuação para 18 pontos, subindo para a quarta colocação na tabela de classificação da liga, enquanto a pontuação do Al-Feiha ficou estacionada em 7 pontos na décima quarta posição.

Al-Salmi afirmou, em declarações pelo programa "Rotana Sport com Walid": "Abdulrahman Al-Sanabi joga em um clube grande como o Al-Ahli; por que o vemos sofrendo gols da mesma maneira a cada 3 dias, enquanto ele se limita a observar?".

E acrescentou: "Todos os adversários passaram a se concentrar em finalizar de fora da área contra Al-Sanabi, seja em bolas paradas ou em movimento".

E concluiu: "A pior coisa é jogar em um clube grande como o Al-Ahli e ser um ponto fraco evidente para os adversários e para a sua torcida. É preciso desenvolver isso".