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Rian Rosendaal
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Analista faz dura crítica a Wout Weghorst

Kees Luijckx fez duras críticas a Wout Weghorst no talk show Voetbaltijd da 1Twente. O ex-zagueiro acredita que o centroavante altíssimo do FC Twente presta muito pouca atenção aos companheiros de equipe.

Luijckx analisa a diferença entre Weghorst e seu concorrente Lucas Vennegoor of Hesselink, que marcou no domingo contra o AZ, na vitória por 0 a 2. "Weghorst só corre por si mesmo. Vennegoor cria muito espaço quando se movimenta."

O comentarista da Holanda do Norte não é grande admirador de Weghorst, que chegou a Enschede no verão passado. "Ele é egoísta. Quer chegar aos 15 ou 20 gols. Trabalha duro, mas produz pouco."

Luijckx, porém, não é só negativo em sua análise de Weghorst, a quem chama de "fenômeno". "Quando olho para ele agora, vejo que tudo está muito difícil. Ele precisa se esforçar ao máximo. Mas vejam o foco que demonstra nas partidas."

Weghorst foi substituído por John van den Brom após cerca de 70 minutos contra o AZ, no domingo, e ficou visivelmente insatisfeito. Sem o atacante, o Twente ampliou a vantagem e venceu por 0 a 2, graças, em parte, a um gol de Vennegoor of Hesselink.

Weghorst, de 34 anos, soma agora 17 partidas pelo Twente. Nesse período, o veterano marcou sete gols e deu cinco assistências. Seu contrato na Grolsch Veste ainda tem quase dois anos de duração.

Após a vitória em Alkmaar, o Twente ocupa a quarta posição na Vriendenloterij Eredivisie. A diferença para o líder Feyenoord é de apenas quatro pontos depois de dez rodadas.