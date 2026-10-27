Kees Luijckx fez duras críticas a Wout Weghorst no talk show Voetbaltijd da 1Twente. O ex-zagueiro acredita que o centroavante altíssimo do FC Twente presta muito pouca atenção aos companheiros de equipe.
Luijckx analisa a diferença entre Weghorst e seu concorrente Lucas Vennegoor of Hesselink, que marcou no domingo contra o AZ, na vitória por 0 a 2. "Weghorst só corre por si mesmo. Vennegoor cria muito espaço quando se movimenta."
O comentarista da Holanda do Norte não é grande admirador de Weghorst, que chegou a Enschede no verão passado. "Ele é egoísta. Quer chegar aos 15 ou 20 gols. Trabalha duro, mas produz pouco."
Luijckx, porém, não é só negativo em sua análise de Weghorst, a quem chama de "fenômeno". "Quando olho para ele agora, vejo que tudo está muito difícil. Ele precisa se esforçar ao máximo. Mas vejam o foco que demonstra nas partidas."
Weghorst foi substituído por John van den Brom após cerca de 70 minutos contra o AZ, no domingo, e ficou visivelmente insatisfeito. Sem o atacante, o Twente ampliou a vantagem e venceu por 0 a 2, graças, em parte, a um gol de Vennegoor of Hesselink.
Weghorst, de 34 anos, soma agora 17 partidas pelo Twente. Nesse período, o veterano marcou sete gols e deu cinco assistências. Seu contrato na Grolsch Veste ainda tem quase dois anos de duração.
Após a vitória em Alkmaar, o Twente ocupa a quarta posição na Vriendenloterij Eredivisie. A diferença para o líder Feyenoord é de apenas quatro pontos depois de dez rodadas.