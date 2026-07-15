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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Análise arbitral... O jogador da Inglaterra merecia a expulsão por causa de Messi?

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
L. Messi
E. Anderson
England
Argentina
EUA

A partida contou com vários momentos de tensão

A jogada na qual o capitão da seleção argentina, Lionel Messi, foi alvo de uma falta do jogador inglês Elliot Anderson durante o confronto entre as duas seleções na noite desta quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026, gerou ampla polêmica nas redes sociais, depois que circulou uma imagem que sugere que o jogador inglês teria agredido propositalmente o astro do “Tango”.

No entanto, o site espanhol “Archivo Far”, especializado em análise de situações de arbitragem, afirmou que a imagem foi divulgada fora de contexto, confirmando que Anderson tocou na bola primeiro, e que, em seguida, sua perna colidiu com o joelho de Messi devido ao seu impulso natural após o passe, no momento em que o capitão da Argentina entrou na área de movimento do jogador inglês.

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O site acrescentou que a situação não justifica a expulsão, nem se configura como falta, considerando que o contato foi resultado natural da continuidade do movimento após a jogada, e não devido a comportamento violento ou entrada imprudente por parte do jogador inglês.

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Vale lembrar que Anderson recebeu um cartão amarelo aos 37 minutos, após outra entrada contra Messi, enquanto a partida foi marcada por muitos desentendimentos e momentos de tensão entre os jogadores das duas seleções.

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