O marroquino Hossam Amouta, diretor técnico do Al Ahly do Egito, afirmou que a vitória de sua equipe sobre o rival Zamalek (2 a 0), neste domingo, pelo Campeonato Egípcio, foi merecida, acrescentando que o time vermelho precisa de seus dois goleiros, Mohamed El Shenawy e Mostafa Shobeir, juntos.

Amouta declarou, durante a entrevista coletiva após a partida: "O clássico entre Al Ahly e Zamalek é sempre difícil. O jogo foi muito complicado, especialmente com os jogadores tendo retornado das seleções há pouco tempo. Nossa vitória foi merecida, sobretudo depois de marcarmos dois gols."

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E prosseguiu: "Tawfik Mohamed e Ashraf Dari tiveram uma atuação excelente. Montamos um programa durante a data Fifa e disputamos três amistosos. Há jogadores como Ashraf Dari e Tawfik Mohamed, nos quais trabalhamos para deixá-los prontos, principalmente porque houve algumas lesões sérias no setor defensivo."

Sobre a posição de goleiro, disse: "Precisamos de Mohamed El Shenawy e de Shobeir. Ambos são extremamente importantes para nós. Mostafa Shobeir é o goleiro titular do Egito, mas não podemos esquecer o que El Shenawy entregou ao longo de muito tempo com o Al Ahly e com a seleção egípcia."

O treinador marroquino acrescentou: "No segundo tempo precisamos de algumas mudanças e colocamos Mouncef Bakrar e Omar El Saaei. Talvez alguns achem que Emam Ashour não apareceu no nível esperado, mas ele fez uma boa partida. Zizo também fez um grande jogo, atuou pela ponta direita e pela esquerda, e após a saída de Ashour jogou como camisa 10."

Em declarações ao canal do Al Ahly, Amouta disse: "Não é fácil vencer o Zamalek. Houve um grande esforço mental e físico, e os jogadores estiveram comprometidos e mostraram sua capacidade, especialmente os atacantes, na criação de oportunidades. Vencer por dois gols é um resultado que significa muito para nós. O Al Ahly é um clube grande, o clube do século, e tem uma torcida mais que maravilhosa."

O gigante vermelho marcou seu primeiro gol aos 39 minutos, em chute de Mohamed Hany. O segundo veio com o argelino Mouncef Bakrar, que soltou uma finalização rasteira que foi parar no canto distante do gol de El Mahdi Soliman, aos 80 minutos.