O marroquino Houssine Ammouta, diretor técnico da equipe principal de futebol do Al Ahly, realizou mudanças amplas na escalação de seu time em preparação para o confronto diante do Kitara, de Uganda, na partida de volta da fase de 32 avos de final da Copa das Confederações Africanas, num passo que reflete seu desejo de disputar o jogo com elementos diferentes, buscando garantir a classificação e dar continuidade à campanha continental.

O Al Ahly recebe o Kitara na noite deste domingo, no Estádio Internacional do Cairo, em uma partida marcada para as sete horas da noite no horário do Cairo, depois de o time egípcio ter vencido por 2 a 1 na partida de ida, disputada no último sábado.

Ammouta decidiu promover 8 mudanças na escalação com a qual o Al Ahly disputou sua última partida diante do Al Qanah no Campeonato Egípcio, dando oportunidade a um certo número de jogadores, com ajustes nos três setores, no âmbito da preparação para o confronto continental.

A posição de goleiro teve o retorno de Mohamed El Shenawy à escalação titular, após entrar no lugar de Mostafa Shobeir, enquanto a linha de defesa contou com a participação de Hadi Riad e Karim Fouad no lugar de Yasser Marei e Mohamed Hany.

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No meio-campo, o treinador marroquino lançou mão de Akram Tawfik e Mohamed Magdy Afsha, no lugar de Emam Ashour e Omar El Saei, enquanto Marwan Attia manteve seu lugar na escalação titular.

Já no setor ofensivo, Ammouta fez uma mudança completa, apostando no trio Hussein El Shahat, Soufiane Rahimi e Taher Mohamed Taher, no lugar de Achraf Bencharki, Mounsef Bakrar e Ahmed Sayed Zizo, em busca de apresentar um desempenho ofensivo diferente diante do time ugandense.

A seguir, a escalação do Al Ahly diante do Kitara:

- Goleiro: Mohamed El Shenawy.

- Defesa: Tawfik Mohamed, Hadi Riad, Achraf Dari, Karim Fouad.

- Meio-campo: Akram Tawfik, Marwan Attia, Mohamed Magdy Afsha.

- Ataque: Hussein El Shahat, Soufiane Rahimi, Taher Mohamed Taher.

No banco de reservas do Al Ahly diante do Kitara ficaram: "Hamza Alaa, Yasser Marei, Ahmed Eid, Mounsef Bakrar, Omar El Saei, Achraf Bencharki, Ahmed Sayed Zizo, Ahmed Nabil Koka, Mohamed Abdallah".

O Al Ahly entra no confronto com a vantagem da vitória na partida de ida por 2 a 1, mas almeja confirmar sua superioridade na partida de volta e garantir a vaga de classificação à próxima fase da competição africana, aproveitando o fato de disputar o jogo em seu estádio e diante de sua torcida.