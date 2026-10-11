O marroquino Houssine Ammouta, técnico do Al Ahly, se recusou a colocar o clássico do Cairo entre Al Ahly e Zamalek acima daquele que reúne Wydad e Raja em Casablanca.

Ammouta disputou o primeiro clássico egípcio de sua carreira na noite deste domingo, no Estádio do Cairo, onde comandou o Al Ahly na vitória sobre o Zamalek por 2 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Egípcio.

Ammouta já havia comandado o Wydad em vitórias sobre o Raja no clássico de Casablanca pelo Campeonato Marroquino, em suas duas passagens pela equipe vermelha.

Em abril de 2017, venceu por 1 a 0, antes de repetir o triunfo em outubro de 2022, pelo placar de 2 a 1.

Em resposta a uma pergunta do Kooora na coletiva de imprensa que se seguiu ao clássico egípcio, sobre qual é o derby mais ruidoso e mais forte da África, Ammouta afirmou: "As torcidas são o segredo do sucesso dos clássicos em todo lugar".

E acrescentou: "As torcidas do Al Ahly e do Zamalek apresentaram mosaicos artísticos maravilhosos antes e durante a partida de hoje. Ainda assim, considero que o clássico de Casablanca tem um sabor especial. As torcidas sempre estão presentes em grande número, chegando a 60 ou 65 mil espectadores, e vocês podem ver os mosaicos que as torcidas apresentam".

O treinador marroquino prosseguiu, sorrindo: "Não posso preferir um clássico ao outro".

Sobre o clássico em que sentiu maior pressão, Ammouta disse: "A pressão está sempre presente nos clássicos. Qualquer técnico ou jogador que queira evitar a pressão e não consiga suportá-la não pode atuar em uma equipe de alto nível nem disputar títulos".

Com essa vitória, o Al Ahly assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Egípcio, com 16 pontos, à espera da partida do Pyramids, segundo colocado com 15 pontos, contra o Ceramica Cleopatra, amanhã, segunda-feira, pela sexta rodada.