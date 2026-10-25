O Al Ahly enviou um recado forte aos seus adversários na Copa da Confederação Africana, após garantir vaga na fase de grupos sob o comando de seu técnico marroquino Hossam Aouate, com uma vitória ampla sobre o Kitara, de Uganda, por 4 a 0, em uma partida que registrou números históricos e conquistas individuais para os astros do time vermelho.

O Al Ahly venceu o Kitara por 4 a 0, na partida de volta da fase dos 32 avos de final do torneio, confirmando sua classificação com o placar agregado de 6 a 1, depois de ter encerrado o jogo de ida com vantagem de 2 a 1.

Marcaram os gols do Al Ahly Hussein El Shahat, autor de dois gols, Mohamed Magdy Afsha, que marcou um gol, e Taher Mohamed Taher, que fechou a goleada, para o time confirmar sua superioridade e assegurar a passagem à próxima etapa do torneio continental.

O Al Ahly volta à fase de grupos da Confederação Africana

Com essa classificação, o Al Ahly chega à fase de grupos da Copa da Confederação Africana pela terceira vez em sua história, após já ter estado nesta fase nas edições de 2013 e 2015.

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A edição de 2013 viu o Al Ahly ser coroado campeão, enquanto sua trajetória na edição de 2015 terminou nas semifinais, com o time retornando à fase de grupos aspirando a disputar o título e a somar uma nova conquista ao seu histórico continental.

Esta é a quarta participação do Al Ahly na história do torneio, pois já havia disputado as competições da edição de 2008, da qual se despediu nas oitavas de final diante do Santos, de Angola, nos pênaltis.









Hussein El Shahat escreve história com a camisa do Al Ahly

A vitória não se limitou a assegurar a classificação, mas trouxe consigo uma conquista histórica para o Al Ahly, depois que o time chegou a 700 gols nas diversas competições africanas, graças ao primeiro gol que Hussein El Shahat marcou nas redes do Kitara.

El Shahat, que marcou dois gols na partida, elevou seu saldo de gols com a camisa do Al Ahly nos torneios africanos para 25 gols, mantendo sua presença influente nos confrontos continentais do time vermelho.

O astro do Al Ahly também chegou ao seu terceiro doblete com o time nas competições continentais, depois de marcar dois gols em três partidas continentais com a camisa do gigante vermelho, de acordo com os números apresentados na estatística.

Afsha se aproxima de uma nova marca com o Al Ahly

Por sua vez, Mohamed Magdy "Afsha" continuou a reforçar seus números com a camisa do Al Ahly, depois de marcar um gol nas redes do Kitara, elevando seu saldo para 12 gols nos torneios africanos com o time vermelho.

Com esse gol, Afsha chegou a 48 gols nas diversas competições com a camisa do Al Ahly, ao longo de 285 partidas disputadas com o time, somando uma nova marca à sua trajetória no clube.

Após assegurar a vaga, as atenções do Al Ahly se voltam para o sorteio da fase de grupos da Copa da Confederação Africana, marcado para a próxima quarta-feira, para conhecer seus três adversários no grupo.

O time vermelho aguarda o que o sorteio irá definir, à espera do início da fase de grupos, que determinará os contornos de seu caminho rumo à disputa do título continental.



