Amrabat reage à provocação de Geert Wilders na véspera do jogo Holanda x Marrocos

Nordin Amrabat descreve a postagem de Geert Wilders no Instagram como “infantil”. O presidente do grupo parlamentar do PVV usou uma imagem gerada pelo Al na qual aparece, na função de árbitro, mostrando um cartão vermelho a um jogador marroquino, acompanhada do texto “vai dar tudo certo”. A postagem causou certo alvoroço na véspera do jogo Holanda x Marrocos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
“O futebol une as pessoas. Deixe o Geert Wilders falar o que quiser. Ele quer se aproveitar da loucura em torno da Copa do Mundo, o maior evento esportivo do mundo. O futebol une as pessoas. Respeito e conexão são mais importantes do que divisão. E é isso que ele quer criar”, afirmou o atacante do Wydad Casablanca ao jornal De Telegraaf.
O ex-atacante de times como PSV e Galatasaray continua: “É uma pena que a partida seja disputada às três da madrugada. Teria sido melhor se fosse às oito da noite. Assim, vizinhos holandeses e marroquinos poderiam assistir ao futebol enquanto saboreavam chá marroquino e biscoitos.”
O atacante de 39 anos vestiu a camisa do Marrocos 64 vezes. Nessa sequência, o experiente atacante marcou sete gols. Seu irmão Sofyan está em campo na Copa do Mundo e jogou os 90 minutos contra o Haiti (4 a 2).
A Holanda e o Marrocos disputam na terça-feira, às 03h, as oitavas de final da Copa do Mundo. Em Monterrey, no México, as equipes disputam uma vaga nas quartas de final, que serão disputadas no sábado, em Houston.
Caso a seleção holandesa vença, seguirá para um confronto contra o Canadá. O país anfitrião venceu a África do Sul por 0 a 1 no domingo, em um jogo decidido nos últimos instantes. Nas quartas de final, poderá haver um confronto decisivo contra a França ou a Alemanha.