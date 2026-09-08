Amrabat deixa a seleção marroquina: "Com este treinador, não me sinto em condições de continuar"

Sofyan Amrabat deixa a Seleção Marroquina. Mas não se trata de uma aposentadoria do futebol internacional. O meio-campista, que chegou ao Ajax sem clube nos últimos dias da janela de transferências, publicou nas redes sociais uma longa mensagem na qual explica os motivos de sua saída: "Não estou em condições de continuar representando a Seleção com este treinador".





A DECISÃO - Na base de sua despedida dos Leões do Atlas estaria uma ruptura irreparável com o técnico Mohamed Ouabhi. O ex-Fiorentina, no entanto, não fecha as portas para uma futura convocação.









A CARREIRA - Depois de ter jogado pela seleção sub-15 da Holanda em 2013, optou por representar a seleção sub-17 do Marrocos. Em novembro de 2022, foi incluído pelo técnico Walid Regragui no elenco marroquino que participou da Copa do Mundo no Catar: ao fim da competição, foi reconhecido como um dos melhores jogadores do torneio. Na sequência do resultado histórico obtido, em dezembro seguinte Amrabat e o restante do elenco marroquino foram agraciados com a Ordem do Trono durante uma recepção no Palácio Real de Rabat.



