Compartilhar Siga GOAL no Google

Jude Bellingham, astro do Real Madrid e da seleção inglesa, recebeu amplos elogios por sua atitude com a jornalista Elizabeth Conway, repórter da "BBC Sport", durante uma entrevista após a goleada por 5 a 1 sobre o Eindhoven pela Champions League. O meia não permitiu que outro jornalista a interrompesse e fez questão de lhe dar a chance de concluir suas perguntas.

Publicidade

Segundo o jornal britânico "Daily Mail", a zona mista do Santiago Bernabéu, após a partida disputada na terça-feira, foi palco de uma cena que gerou grande repercussão nas redes sociais. Conway conversava com Bellingham e lhe perguntava sobre seu belo gol quando outro jornalista interveio e interrompeu a conversa, na tentativa de encerrar a entrevista antes que a repórter pudesse fazer sua segunda pergunta.

Mas o meio-campista inglês, de 23 anos, não aceitou a interrupção e se dirigiu ao jornalista que havia intervindo: "Desculpe, ela tem mais uma pergunta". Muitos viram no gesto uma demonstração de respeito pela repórter e de cuidado em garantir a ela o direito de fazer a entrevista sem interferências.

As imagens do episódio se espalharam rapidamente pelas redes sociais, e Bellingham recebeu elogios dos torcedores, que o descreveram como alguém de personalidade elegante e um exemplo para os jovens, sobretudo porque ele não era obrigado a intervir, mas escolheu defender o direito da jornalista de concluir seu trabalho.

Elizabeth Conway, por sua vez, falou sobre o episódio em participação na "BBC", expressando seu apreço pela atitude do astro do Real Madrid e afirmando que o ocorrido acrescentou uma nova faceta à forma como os torcedores enxergam o jogador inglês, que atrai grande atenção da imprensa na Espanha.

Publicidade Publicidade

Conway disse que fazer entrevistas na zona mista do Santiago Bernabéu é uma tarefa difícil e explicou: "É um caos, em todos os sentidos da palavra. Obviamente, conseguir uma entrevista com o Jude é exatamente o que queremos como repórter inglesa que cobre o Real Madrid. É um tesouro precioso".

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Ela acrescentou que Bellingham não aparece com frequência em entrevistas, principalmente na zona mista, que fica lotada de jornalistas em busca de declarações dos jogadores após as partidas, o que torna muito difícil chegar até ele e ter a chance de fazer perguntas.

Conway seguiu descrevendo o ambiente na zona mista, contando que os jornalistas disputam espaço para chegar aos jogadores, em meio a câmeras, microfones e empurra-empurra entre repórteres. "Há microfones, câmeras e homens altos esticando os braços por cima de você", acrescentou, referindo-se às dificuldades que enfrenta no trabalho.

Publicidade

A jornalista explicou que é uma das pouquíssimas repórteres mulheres que atuam nessa função dentro do estádio, além de estar entre o número reduzido de jornalistas ingleses presentes para cobrir o Real Madrid, o que torna fundamental para ela marcar presença e conseguir um bom lugar para fazer as entrevistas.

Conway considerou a intervenção de Bellingham um gesto muito gentil, elogiando sua personalidade e seu respeito pelos jornalistas. Segundo ela, a atitude confirmou mais uma vez que ele é um jogador educado e que respeita seu trabalho, e o episódio fez o público descobrir mais uma faceta da personalidade do astro inglês, para além de seu desempenho em campo.

Publicidade

Durante a entrevista, Conway havia perguntado a Bellingham como ele se sentiu após marcar seu golaço de longa distância aos 60 minutos contra o Eindhoven, gol que colocou o Real Madrid à frente no placar (2 a 1) e ajudou a reforçar o domínio da equipe no duelo europeu, que terminou com uma vitória folgada do clube merengue (5 a 1).

O meio-campista inglês respondeu que ficou um pouco surpreso com a oportunidade que surgiu. Explicou que, a princípio, esperava procurar um companheiro livre para o passe, mas percebeu que a bola veio em boa posição para o chute e decidiu arriscar: "Eu sabia que conseguiria dominar a bola e controlá-la, mas normalmente olho para ver quem está livre para receber o passe. Desta vez, a bola apareceu bem, então disse a mim mesmo que ia chutar".

Publicidade

Bellingham acrescentou que o gol foi bonito e importante para o time, pois deu ao Real Madrid o segundo gol e ampliou o domínio na partida, antes que a equipe merengue mantivesse sua superioridade e definisse o confronto com um placar elástico diante de sua torcida.

Depois que ele deu à jornalista a oportunidade de concluir a entrevista, ela lhe fez mais uma pergunta, sobre como ele avalia seu momento atual no Real Madrid e na seleção inglesa e se ele se vê na melhor fase. O jogador afirmou que não se preocupa muito em avaliar o que já fez, e sim em se concentrar na preparação para o próximo jogo.

Publicidade

"A mentalidade gira em torno de focar no próximo jogo. Acho que o seu nível depende do seu desempenho na partida seguinte. O que você fez no jogo anterior não importa de verdade", disse Bellingham, ressaltando que, ao fim de cada partida, seu foco se volta rapidamente para a preparação do próximo desafio.

O jogador encerrou suas declarações afirmando que o prazer de conversar com a imprensa não muda suas prioridades: "Mesmo este jogo que acabou de terminar, está tudo certo, e conversar com vocês é divertido, mas agora meu foco precisa se voltar para a preparação da próxima partida".

Publicidade

Conway, por sua vez, publicou os detalhes da conversa em suas redes sociais e destacou que Bellingham esperou até que ela terminasse suas perguntas, em sinal de reconhecimento pela atitude do jogador. Enquanto isso, os torcedores continuaram elogiando o gesto, que se tornou um dos momentos mais compartilhados após a vitória do Real Madrid sobre o Eindhoven.

A noite de Bellingham não se resumiu ao belo gol e à contribuição para a vitória do Real Madrid. Ela também colocou em evidência sua personalidade e a forma como lida com a imprensa, já que ele chamou a atenção com sua atitude em relação à jornalista inglesa e recebeu novos elogios dos torcedores, desta vez longe de seu desempenho técnico dentro das quatro linhas.