Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Aston Villa FC v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images
Adhe Makayasa
Traduzido por

Amplo poder de Unai Emery no Aston Villa é grande obstáculo para o Manchester United, que se prepara para a saída de Michael Carrick

Siga GOAL no Google

O Manchester United pode enfrentar grandes dificuldades se tentar levar o técnico Unai Emery, do Aston Villa, para Old Trafford como possível substituto de Michael Carrick. Embora o treinador espanhol seja muito admirado pela diretoria do Manchester United, a ampla autonomia que tem no clube de West Midlands torna difícil concretizar uma eventual mudança.

Publicidade

Manchester United admira treinador espanhol

Segundo o TEAMtalk, o Manchester United vê o ex-treinador do Arsenal e do Paris Saint-Germain como um dos principais candidatos caso decida se separar de Carrick. Apesar de apoiar publicamente seu ex-meio-campista, a diretoria do clube prepara discretamente uma lista de possíveis substitutos. No entanto, será difícil convencer Emery a deixar o Villa Park, dado o forte empenho do Aston Villa em mantê-lo.

Controle total sustenta sucesso nas Midlands

Ao longo de vários anos em Birmingham, o espanhol conquistou enorme autoridade sobre as operações de futebol do clube, transformando o Aston Villa em candidato frequente a uma vaga entre os quatro primeiros e em campeão da Liga Europa. Essa autonomia tem sido fundamental para seu sucesso, já que a direção do clube deu pleno apoio a seus métodos e decisões.

A reportagem observa que Emery teria dificuldade para recusar outra oportunidade em um gigante da elite europeia, especialmente porque suas passagens anteriores por PSG e Arsenal terminaram sem os títulos ou a satisfação que desejava. No entanto, assumir o comando à beira do campo em Old Trafford significaria trabalhar dentro de uma estrutura diretiva muito diferente. Como não receberia os mesmos amplos poderes de que dispõe atualmente no Aston Villa, essa redução de influência é vista como um grande obstáculo para qualquer acordo.

Diretoria se divide entre os principais candidatos

Além da dúvida sobre a disposição de Emery para aceitar menos controle em Manchester, as discussões internas em Old Trafford também destacaram outros dois favoritos ao cargo. Embora o espanhol continue muito bem avaliado, dirigentes do clube estão divididos quanto aos nomes que preferem.

Publicidade
Publicidade

O diretor de futebol Jason Wilcox, segundo informações, prefere contratar o ex-treinador do Newcastle United Eddie Howe para estabilizar a equipe. Já o diretor de recrutamento Christopher Vivell defende a chegada do ex-técnico da Alemanha Julian Nagelsmann. Assim, os dois treinadores disponíveis estão entre as principais opções consideradas pelo clube, ao lado do comandante do Aston Villa.

Cobertura absoluta
Disney+ logo

Disney+

✅ Garante a transmissão de 100% das partidas do campeonato ao vivo, sem cortes de grade ou jogos exclusivos fora da plataforma.

✅ Permite assistir a partidas completas gravadas e compactos estendidos a qualquer hora, ideal para quem perde as rodadas que começam cedo no horário de Brasília.

✅ Reúne no mesmo app as transmissões esportivas da ESPN e todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel e Star.

Mensal a partir deR$ 62,90

Pausa para jogos de seleções pode provocar mudança

Carrick segue no comando por enquanto, mas os preparativos nos bastidores indicam que uma troca de treinador provavelmente ocorrerá durante a próxima pausa para jogos de seleções, em novembro. Antes disso, o Manchester United precisa enfrentar a Roma pela Champions League e, em seguida, receber o Aston Villa de Emery em Old Trafford pela Premier League. Esses dois jogos podem ser decisivos para definir o futuro de Carrick.