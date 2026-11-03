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O Manchester United pode enfrentar grandes dificuldades se tentar levar o técnico Unai Emery, do Aston Villa, para Old Trafford como possível substituto de Michael Carrick. Embora o treinador espanhol seja muito admirado pela diretoria do Manchester United, a ampla autonomia que tem no clube de West Midlands torna difícil concretizar uma eventual mudança.

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Manchester United admira treinador espanhol

Segundo o TEAMtalk, o Manchester United vê o ex-treinador do Arsenal e do Paris Saint-Germain como um dos principais candidatos caso decida se separar de Carrick. Apesar de apoiar publicamente seu ex-meio-campista, a diretoria do clube prepara discretamente uma lista de possíveis substitutos. No entanto, será difícil convencer Emery a deixar o Villa Park, dado o forte empenho do Aston Villa em mantê-lo.

Controle total sustenta sucesso nas Midlands

Ao longo de vários anos em Birmingham, o espanhol conquistou enorme autoridade sobre as operações de futebol do clube, transformando o Aston Villa em candidato frequente a uma vaga entre os quatro primeiros e em campeão da Liga Europa. Essa autonomia tem sido fundamental para seu sucesso, já que a direção do clube deu pleno apoio a seus métodos e decisões.

A reportagem observa que Emery teria dificuldade para recusar outra oportunidade em um gigante da elite europeia, especialmente porque suas passagens anteriores por PSG e Arsenal terminaram sem os títulos ou a satisfação que desejava. No entanto, assumir o comando à beira do campo em Old Trafford significaria trabalhar dentro de uma estrutura diretiva muito diferente. Como não receberia os mesmos amplos poderes de que dispõe atualmente no Aston Villa, essa redução de influência é vista como um grande obstáculo para qualquer acordo.

Diretoria se divide entre os principais candidatos

Além da dúvida sobre a disposição de Emery para aceitar menos controle em Manchester, as discussões internas em Old Trafford também destacaram outros dois favoritos ao cargo. Embora o espanhol continue muito bem avaliado, dirigentes do clube estão divididos quanto aos nomes que preferem.

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O diretor de futebol Jason Wilcox, segundo informações, prefere contratar o ex-treinador do Newcastle United Eddie Howe para estabilizar a equipe. Já o diretor de recrutamento Christopher Vivell defende a chegada do ex-técnico da Alemanha Julian Nagelsmann. Assim, os dois treinadores disponíveis estão entre as principais opções consideradas pelo clube, ao lado do comandante do Aston Villa.

Pausa para jogos de seleções pode provocar mudança

Carrick segue no comando por enquanto, mas os preparativos nos bastidores indicam que uma troca de treinador provavelmente ocorrerá durante a próxima pausa para jogos de seleções, em novembro. Antes disso, o Manchester United precisa enfrentar a Roma pela Champions League e, em seguida, receber o Aston Villa de Emery em Old Trafford pela Premier League. Esses dois jogos podem ser decisivos para definir o futuro de Carrick.