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ammoutaالصفحة الرسيمة للنادي الأهلي المصري
Traduzido por

Amoutta será demitido em caso de derrota no clássico? Al Ahly define sua posição

H. Ammouta
Zamalek SC x Al Ahly
Zamalek SC
Al Ahly
Premier League
Marrocos
Egito
Jordânia
Argélia
Tunísia

Decisão final

Todas as atenções se voltam para o clássico entre Al Ahly e Zamalek, marcado para a noite de amanhã, domingo, no Estádio Internacional do Cairo, pela sexta rodada do Campeonato Egípcio, em meio a questionamentos sobre o futuro do técnico marroquino Hussein Amotta caso a equipe vermelha tropece.

O Zamalek ocupa a segunda posição na tabela do Campeonato Egípcio, com 13 pontos, à frente do Al Ahly apenas pelo saldo de gols, time que figura em terceiro lugar, o que confere ao clássico uma importância redobrada na disputa pela liderança.

O comentarista Ahmed Shobier, ex-ídolo do Al Ahly, revelou a posição da diretoria do clube vermelho sobre a permanência de Amotta, afirmando que o resultado do clássico não afetará o futuro do treinador marroquino.

Shobier esclareceu, em declarações televisivas, citando uma fonte dentro do clube, que Amotta continua no cargo até o fim da temporada, independentemente do resultado do confronto contra o Zamalek.


#JVEDGPGCSGPSequência
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
V
V
V
V
V
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
V
V
V
V
E
3
Al AhlyAl AhlyAHL
541093+613
V
E
V
V
V
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
V
V
V
V
D
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
V
V
D
V
E
6
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
531163+310
V
V
V
D
E
7
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
521265+17
V
E
V
D
D
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
V
V
D
D
E
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
D
E
D
V
V
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
V
D
V
D
E
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
D
E
E
E
V
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
D
D
D
V
V
13
National BankNational BankNAB
520347-36
D
V
V
D
D
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
D
D
E
V
E
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
D
V
E
D
D
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
V
D
D
E
D
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
D
D
D
D
V
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
D
D
D
E
E
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
D
D
D
E
E
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
D
D
E
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento


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