Todas as atenções se voltam para o clássico entre Al Ahly e Zamalek, marcado para a noite de amanhã, domingo, no Estádio Internacional do Cairo, pela sexta rodada do Campeonato Egípcio, em meio a questionamentos sobre o futuro do técnico marroquino Hussein Amotta caso a equipe vermelha tropece.
O Zamalek ocupa a segunda posição na tabela do Campeonato Egípcio, com 13 pontos, à frente do Al Ahly apenas pelo saldo de gols, time que figura em terceiro lugar, o que confere ao clássico uma importância redobrada na disputa pela liderança.
O comentarista Ahmed Shobier, ex-ídolo do Al Ahly, revelou a posição da diretoria do clube vermelho sobre a permanência de Amotta, afirmando que o resultado do clássico não afetará o futuro do treinador marroquino.
Shobier esclareceu, em declarações televisivas, citando uma fonte dentro do clube, que Amotta continua no cargo até o fim da temporada, independentemente do resultado do confronto contra o Zamalek.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|9
|1
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|1
|0
|8
|1
|+7
|13
V
V
V
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E
|3
|5
|4
|1
|0
|9
|3
|+6
|13
V
E
V
V
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|4
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|4
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|10
|3
|+7
|12
V
V
V
V
D
|5
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|3
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|+3
|10
V
V
D
V
E
|6
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|+3
|10
V
V
V
D
E
|7
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|2
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|2
|6
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|+1
|7
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E
V
D
D
|8
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|2
|1
|2
|8
|8
|0
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V
V
D
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E
|9
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|2
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|0
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D
E
D
V
V
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|2
|1
|2
|4
|5
|-1
|7
V
D
V
D
E
|11
|5
|1
|3
|1
|5
|5
|0
|6
D
E
E
E
V
|12
|5
|2
|0
|3
|5
|7
|-2
|6
D
D
D
V
V
|13
|5
|2
|0
|3
|4
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|-3
|6
D
V
V
D
D
|14
|5
|1
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|2
|4
|5
|-1
|5
D
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E
V
E
|15
|5
|1
|1
|3
|6
|9
|-3
|4
D
V
E
D
D
|16
|5
|1
|1
|3
|1
|4
|-3
|4
V
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D
E
D
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|5
|1
|0
|4
|1
|8
|-7
|3
D
D
D
D
V
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|0
|2
|3
|3
|6
|-3
|2
D
D
D
E
E
|19
|5
|0
|2
|3
|1
|5
|-4
|2
D
D
D
E
E
|20
|5
|0
|1
|4
|1
|9
|-8
|1
D
D
E
D
D