Todas as atenções se voltam para o clássico entre Al Ahly e Zamalek, marcado para a noite de amanhã, domingo, no Estádio Internacional do Cairo, pela sexta rodada do Campeonato Egípcio, em meio a questionamentos sobre o futuro do técnico marroquino Hussein Amotta caso a equipe vermelha tropece.

O Zamalek ocupa a segunda posição na tabela do Campeonato Egípcio, com 13 pontos, à frente do Al Ahly apenas pelo saldo de gols, time que figura em terceiro lugar, o que confere ao clássico uma importância redobrada na disputa pela liderança.

O comentarista Ahmed Shobier, ex-ídolo do Al Ahly, revelou a posição da diretoria do clube vermelho sobre a permanência de Amotta, afirmando que o resultado do clássico não afetará o futuro do treinador marroquino.

Shobier esclareceu, em declarações televisivas, citando uma fonte dentro do clube, que Amotta continua no cargo até o fim da temporada, independentemente do resultado do confronto contra o Zamalek.







