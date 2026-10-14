Amorim: "Sacchi é como Mozart. Se tivermos tempo, teremos tempo"

O técnico do Milan, Ruben Amorim, falou na Red Bull Arena para apresentar, em entrevista coletiva, o importante confronto de amanhã à tarde contra o RB Salzburg. Segunda rodada da fase de liga da Liga Europa,





SOBRE SACCHI - "Sacchi é como Mozart (risos). São tempos diferentes, e é importante explicar isso aos nossos torcedores. Tempos diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes... vai levar um pouco mais de tempo para chegar lá. Hoje, porém, vocês sabem melhor do que eu que tudo tem de acontecer rápido, caso contrário parece que não há tempo. Mas, para mim, existe um plano claro: se tivermos tempo, teremos tempo. Caso contrário, seguimos em frente".