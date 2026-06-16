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Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

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Amorim: “Milan, uma ambição que me acompanha ao longo de toda a minha carreira”

Milan
Mercado da bola

O longo processo de seleção está agora definitivamente encerrado. Ruben Amorim é o novo técnico do Milan: o clube rossonero anunciou a notícia por meio de um comunicado publicado em seus canais oficiais.



Estas foram as primeiras palavras do técnico português:


“Existem ambições que nos acompanham ao longo de toda a carreira e, para mim, treinar o Milan sempre foi uma delas”, declarou Ruben Amorim. “Sei perfeitamente o que este clube representa: história, prestígio e uma torcida extraordinária em todo o mundo. É um desafio que encaro com orgulho e entusiasmo, com plena consciência do que essas cores significam. Mal posso esperar para começar e viver a cada dia a paixão que anima o Milan”.

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