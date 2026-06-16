Amorim: “Milan, uma ambição que me acompanha ao longo de toda a minha carreira”

O longo processo de seleção está agora definitivamente encerrado. Ruben Amorim é o novo técnico do Milan: o clube rossonero anunciou a notícia por meio de um comunicado publicado em seus canais oficiais.
Estas foram as primeiras palavras do técnico português:
“Existem ambições que nos acompanham ao longo de toda a carreira e, para mim, treinar o Milan sempre foi uma delas”, declarou Ruben Amorim. “Sei perfeitamente o que este clube representa: história, prestígio e uma torcida extraordinária em todo o mundo. É um desafio que encaro com orgulho e entusiasmo, com plena consciência do que essas cores significam. Mal posso esperar para começar e viver a cada dia a paixão que anima o Milan”.