O Milan segue perdendo pontos fora de casa no Campeonato Italiano, após empatar em 1 a 1 com o Sassuolo, no domingo, na sexta rodada, quando desperdiçou a vantagem e repetiu uma marca que não acontecia há mais de um quarto de século.

Segundo os dados da Opta, o Milan empatou 3 dos 4 primeiros jogos que disputou fora de seus domínios nesta temporada do Campeonato Italiano, pela primeira vez desde a temporada 1999-2000, quando a equipe registrou o mesmo retrospecto sob o comando do técnico Alberto Zaccheroni, com uma vitória e 3 empates.













O Milan esteve perto de somar os três pontos diante do Sassuolo, depois que Adrien Rabiot abriu o placar aos 63 minutos com um chute forte de ângulo apertado. Mas os donos da casa chegaram ao empate apenas 5 minutos depois, quando Kass Odenthal completou uma bola dentro da área após uma cobrança de escanteio, levando a partida de volta ao ponto de partida.

O Milan chegou a 12 pontos, na quarta colocação, enquanto o Sassuolo alcançou 8 pontos, na décima posição.