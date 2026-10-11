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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Amorim devolve Milan à versão 99

Sassuolo x Milan
Sassuolo
Milan
Campeonato Italiano
Rúben Amorim
Itália
Portugal

Dilema fora de casa!

O Milan segue perdendo pontos fora de casa no Campeonato Italiano, após empatar em 1 a 1 com o Sassuolo, no domingo, na sexta rodada, quando desperdiçou a vantagem e repetiu uma marca que não acontecia há mais de um quarto de século.

Segundo os dados da Opta, o Milan empatou 3 dos 4 primeiros jogos que disputou fora de seus domínios nesta temporada do Campeonato Italiano, pela primeira vez desde a temporada 1999-2000, quando a equipe registrou o mesmo retrospecto sob o comando do técnico Alberto Zaccheroni, com uma vitória e 3 empates.




O Milan esteve perto de somar os três pontos diante do Sassuolo, depois que Adrien Rabiot abriu o placar aos 63 minutos com um chute forte de ângulo apertado. Mas os donos da casa chegaram ao empate apenas 5 minutos depois, quando Kass Odenthal completou uma bola dentro da área após uma cobrança de escanteio, levando a partida de volta ao ponto de partida.

O Milan chegou a 12 pontos, na quarta colocação, enquanto o Sassuolo alcançou 8 pontos, na décima posição.

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