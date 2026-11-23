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Em um confronto cercado de contas e ambições, o Al Ahly se prepara para um teste difícil diante do Pyramids, em um duelo que reúne o desejo do time vermelho de diminuir a diferença para o líder e a ambição da equipe celeste de manter sua campanha perfeita e os 100% de aproveitamento no Campeonato Egípcio.

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O marroquino Houcine Ammouta, técnico do Al Ahly, anunciou a escalação titular que vai enfrentar o Pyramids nesta segunda-feira à noite, no Estádio Internacional do Cairo, pela nona rodada da competição, em uma partida aguardada com expectativa pela torcida devido à sua importância na briga pela liderança.

As escolhas de Ammouta mostraram que ele segue apostando em Omar El-Saie entre os titulares, dando-lhe mais uma oportunidade de mostrar seu valor, já que o treinador marroquino busca manter a estabilidade técnica e dar mais espaço a alguns jovens em jogos importantes.

A maior surpresa na lista do Al Ahly foi a presença de Imam Ashour no banco de reservas, depois de ter ficado fora dos últimos jogos da equipe, mais precisamente desde que atuou contra o El Qanah, na partida que terminou empatada por 3 a 3.

O retorno de Imam à lista de relacionados dá a Ammouta uma opção extra no meio-campo, sobretudo porque o jogador tem qualidades técnicas e físicas que lhe permitem mudar a cara do time quando necessário, seja criando chances, seja avançando ao campo de ataque.

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No meio-campo, Ammouta decidiu escalar Akram Tawfik ao lado de Marwan Attia, com a manutenção de Omar El-Saie, enquanto optou pelo trio formado por Ahmed Zizo, Achraf Bencharki e o marroquino Soufiane Benjdida no ataque.

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A presença de Soufiane Benjdida no comando do ataque veio em detrimento do argelino Mounsef Bakrar, que ficou no banco de reservas, o que confirma a aposta de Ammouta na solução ofensiva que considera mais adequada para enfrentar a defesa do Pyramids.

Escalação do Al Ahly contra o Pyramids

- Goleiro: Mostafa Shobeir.

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- Defesa: Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Achraf Dari e Tawfik Mohamed.

- Meio-campo: Marwan Attia, Akram Tawfik e Omar El-Saie.

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- Ataque: Ahmed Zizo, Soufiane Benjdida e Achraf Bencharki.

No banco de reservas estão: Mohamed El Shenawy, Yassin Marei, Taher Mohamed, Ahmed Reda, Mounsef Bakrar, Hussein El Shahat, Ali Mahmoud, Imam Ashour e Karim Fouad.

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Mokwena responde com trio ofensivo, e Zico comanda o Pyramids

Do outro lado, o sul-africano Rhulani Mokwena, técnico do Pyramids, anunciou a escalação de sua equipe para enfrentar o Al Ahly, com mudanças marcantes em suas escolhas, sendo a principal delas a escalação de Mostafa Abdel Raouf “Zico” como centroavante.

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Mokwena também decidiu fazer ajustes no time, colocando a dupla Walid El Karti e Abdel Rahman Magdy desde o início, na tentativa de dominar o meio-campo e ameaçar o gol do Al Ahly com mais de uma alternativa ofensiva.

O técnico do Pyramids aposta no trio formado por Mostafa Fathi, Nasser Maher e Zico no ataque, com El Karti e Magdy ao lado de Mohanad Lasheen no meio-campo, para garantir o equilíbrio entre as funções defensivas e as transições ofensivas.

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A escalação do Pyramids foi a seguinte:

- Goleiro: Ahmed El Shenawy.

- Defesa: Mohamed Chibi, Ahmed Samy, Mahmoud Marei e Karim Hafez.

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- Meio-campo: Mohanad Lasheen, Walid El Karti e Abdel Rahman Magdy.

- Ataque: Mostafa Fathi, Mostafa Zico e Nasser Maher.

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No banco de reservas estão: Ziad Haitham, Hamed Hamdan, Youssef Obama, Mahmoud Saber, Ahmed Abdel Kader, Mahmoud Abdel Hafiz “Zalaka”, Ahmed Atef “Qotta”, Odeh Fakhoury e Iyad Al-Asqalani.

O confronto ganha uma importância excepcional diante da situação distinta das duas equipes na tabela do Campeonato Egípcio: o Al Ahly entra em campo na terceira colocação, com 20 pontos, após somar seis vitórias e dois empates.

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Já o Pyramids ocupa a liderança com 24 pontos, depois de ter 100% de aproveitamento nas oito primeiras rodadas, vencendo todas as suas partidas, e agora encara um verdadeiro teste para manter sua campanha perfeita.

O Al Ahly quer conquistar os três pontos e reduzir a diferença para o líder a apenas um ponto, enquanto o Pyramids sabe que a vitória lhe dará a chance de disparar na liderança e mandar um recado forte aos rivais.