América do Sul x Europa: quem tem mais títulos em Copas do Mundo?

Veja os números de conquistas de cada um dos continentes

Argentina e França fazem a final da Copa do Mundo de 2022. Deschamps x Scaloni, Mbappé x Messi... e Europa x América do Sul.

Os dois continentes travam uma rivalidade ferrenha no futebol de seleções. Afinal de contas, são os únicos cujos representantes já disputaram finais de Copa do Mundo.

Sempre que termina um Mundial, então, alguém já começa a atualizar aquela 'tabela paralela' de títulos: qual continente levantou mais vezes a taça de campeão do mundo?

Neste momento, a vantagem é do Velho Continente: a Europa tem 12 títulos de Copa do Mundo contra nove da América do Sul.

Os títulos europeus se dividem em quatro da Alemanha, quatro da Itália, dois da França, um da Inglaterra e um da Espanha. Já os sul-americanos vem de apenas três representantes: cinco do Brasil, dois da Argentina e dois do Uruguai.

Na atualidade, a vantagem também é europeia: os últimos quatro títulos mundiais vieram da Europa - desde 2002 uma seleção sul-americana não conquista a Copa do Mundo.

América do Sul x Europa em Copas - ano a ano

Getty Images