"Depois de tudo o que passei nos últimos anos, decidi que NUNCA MAIS outras pessoas vão determinar meu futuro por mim", informou Richarlison por meio de suas redes sociais.

Ele afirmou que "viveu muita coisa ruim nos últimos tempos - e quase tudo isso aconteceu por causa das decisões de outras pessoas. Pressão, ameaças, represálias - nada disso me assusta. Já passei por coisa pior, acreditem em mim."

Richarlison havia se transferido no verão de 2022 dos Toffees para os Spurs por 58 milhões de euros, mas por lá voltou a sofrer repetidamente com lesões e má fase. O jogador de 29 anos nunca realmente se firmou nos quatro anos. Enquanto isso, os Spurs promoveram neste verão um recomeço radical.

Tottenham Hotspur com incrível ofensiva no mercado após quase rebaixamento

Por mais de 200 milhões de euros, o Tottenham trouxe Sandro Tonali e Mateus Fernandes para formar uma nova central no meio-campo. No ataque, chegaram Savinho (88 milhões) e Omar Marmoush (empréstimo com opção de compra), do Manchester City. Além disso, Mykhaylo Mudryk, suspenso por 20 meses, também vai se juntar aos Spurs.

Depois de Richarlison ainda ter atuado por 68 minutos na desastrosa estreia de temporada em Brentford (0 a 3), ele já ficou fora da lista na derrota por 2 a 0 para o Newcastle no último fim de semana. Um indício claro de uma saída, que o brasileiro agora também passou a desejar com toda clareza.

Ele já havia ficado antes apenas porque "eles precisavam de mim quando aqui tudo estava desmoronando", alegou Richarlison, aparentemente fazendo referência à temporada anterior catastrófica, ao fim da qual os Spurs quase foram rebaixados. "Por isso, espero que vocês tratem minha situação com o mesmo respeito que eu sempre tive pelos Spurs e por todas as pessoas que trabalharam comigo durante esse período. Simplesmente não decidam por mim."

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Por causa do Manchester City? Transferência de Richarlison provavelmente melou

Ao mesmo tempo, ele voltou a reforçar seu desejo de retornar a Liverpool para o Everton - "meu clube favorito". No entanto, o jogador de 29 anos também deixou claro que a operação agora se tornou difícil. "As negociações não correram como as pessoas queriam, e agora também não vão mais acontecer. Apesar dessas turbulências, tenho contrato com os Spurs e continuo à disposição do clube."

Contexto: os Spurs, por sua vez, queriam buscar reforço nos Toffees e fechar mais uma grande transferência com a contratação do jogador ofensivo liman Ndiaye. Assim, a porta para um retorno de Richarlison parecia estar aberta. Enquanto os Toffees estariam pedindo 70 milhões de euros por Ndiaye, Richarlison ainda deveria render 40 milhões de euros aos Spurs, segundo o The Athletic. Uma troca em que o Tottenham ainda pagaria a diferença não parecia improvável.

Mas agora a situação deve tomar outro rumo: o Manchester City teria entrado na disputa de mercado por Ndiaye e estaria em negociações avançadas com o Everton. Uma acordo por 75 milhões de euros inclusive já teria sido fechado.

Também por isso, o foco dos Spurs agora se voltou para Mudryk, do Chelsea - e Richarlison pode acabar sendo o grande perdedor da confusão de transferências.

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