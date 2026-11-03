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Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Ameaça dupla: as armas letais do Aston Villa colocam o Barcelona em alerta

Barcelona
Barcelona x Aston Villa
Aston Villa
Liga dos Campeões
R. Barkley
N. Jackson
Raphinha
U. Emery
Espanha
England
Senegal
Brasil

Dupla aterrorizante

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O Aston Villa não chega ao Camp Nou como um visitante em busca de uma atuação honrosa, mas sim como um dos ataques mais potentes da Europa nesta temporada.

A equipe de Unai Emery, que nunca venceu no reduto do Barcelona, entra no confronto carregando consigo um número assustador e duas armas letais que lideram a corrida pela artilharia da Liga dos Campeões, o que coloca a defesa dos blaugranas diante de um verdadeiro teste nesta noite.

O Aston Villa chega como um visitante de peso ao Barcelona nesta noite, com o segundo ataque mais potente da Liga dos Campeões nesta temporada, com 12 gols, empatado com o Liverpool e superado apenas pelo Paris Saint-Germain, líder com 13 gols, enquanto o Barcelona ocupa a quarta posição com 11 gols.

Emery conta com uma dupla em grande fase que lidera o sonho europeu dos Villans, Ross Barkley (32 anos) e Nicolas Jackson (25 anos), sendo que cada um deles marcou 3 gols até agora, colocando-se com força na disputa pela Chuteira de Ouro da competição.

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Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

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A campanha da equipe inglesa no torneio confirma sua força ofensiva, pois, após a emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Club Brugge na estreia, goleou o Fenerbahçe por 6 a 0 e, em seguida, superou o Viking Stavanger por 3 a 1 em sua última rodada. Por outro lado, o Barcelona começou forte com uma vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord e por 4 a 1 sobre o Galatasaray, antes de cair por 4 a 2 diante do Paris Saint-Germain.

Apesar da superioridade numérica do Barcelona na posse de bola, com 61,7%, segundo estatísticas do "Mundo Deportivo" espanhol, e de uma precisão de passes que chega a 92%, a mais alta do torneio, contra 49,3% de posse e 88% de precisão de passes do Aston Villa, que ocupa a décima sétima posição nesse ranking, o verdadeiro perigo reside na eficácia diante do gol.

Nicolas Jackson não se contenta apenas em marcar, mas ocupa a segunda posição na lista dos jogadores que mais finalizaram ao gol, com 8 finalizações, empatado com Harry Kane e ficando a apenas uma finalização de Kylian Mbappé, líder com 9 finalizações.

A dupla formada por Barkley e o capitão da equipe, John McGinn (32 anos), carrega ainda outra ambição histórica, pois cada um deles tem 4 gols na história de suas participações europeias pelo Aston Villa, ficando a apenas 4 gols de igualar o número do lendário Gary Shaw, maior artilheiro histórico do clube na Liga dos Campeões, com 8 gols entre os anos de 1981 e 1983.

Já no Barcelona, os gols se distribuem entre Lamine Yamal, Karim Adeyemi e Raphinha, com dois gols cada, e Raphinha precisa de apenas cinco gols para se tornar o segundo maior artilheiro da história do clube no torneio, ocupando atualmente a terceira posição com 20 gols, atrás de Luis Suárez e Rivaldo (25 gols cada) e Robert Lewandowski (23 gols).

O Aston Villa entra na partida na segunda posição da classificação geral, com 9 pontos, buscando permanecer entre os oito primeiros, enquanto o Barcelona luta pelos três pontos para evitar entrar nas complicadas contas da classificação após sua derrota diante do Paris.

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