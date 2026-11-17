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O duelo entre as seleções da Tunísia e da Líbia, disputado no Estádio Internacional de Trípoli nesta terça-feira, teve momentos agitados antes do fim do primeiro tempo, depois que o árbitro marcou pênalti a favor dos donos da casa, em uma decisão que revoltou os jogadores tunisianos e os levou a ameaçar abandonar a partida, antes de recuarem e decidirem continuar em campo.

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O duelo entre as seleções da Tunísia e da Líbia, disputado no Estádio Internacional de Trípoli nesta terça-feira, teve momentos agitados antes do fim do primeiro tempo, depois que o árbitro marcou pênalti a favor dos donos da casa, em uma decisão que revoltou os jogadores tunisianos e os levou a ameaçar abandonar a partida, antes de recuarem e decidirem continuar em campo.

O lance aconteceu poucos minutos antes do intervalo, quando o árbitro assinalou um pênalti polêmico para a seleção líbia, sob fortes protestos dos jogadores da Tunísia, que rejeitaram a decisão e resolveram não continuar a partida em sinal de protesto, até que a situação foi contornada e eles voltaram para concluir o confronto.

Ezzo Al-Marimi converteu a cobrança aos 45+5 e deu à Líbia o gol de empate, depois que a Tunísia havia aberto o placar logo cedo, com Anis Ben Slimane, aos três minutos, aproveitando uma falha defensiva ingênua.

Com esses dois gols, o primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1, em um confronto de grande importância para as duas seleções, válido pela quarta rodada do Grupo H das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

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As duas seleções chegaram ao jogo em situações diferentes, já que a posição da Tunísia nas Eliminatórias ficou ainda mais complicada após a derrota por 2 a 0 para a Líbia na terceira rodada, em partida disputada em Sfax, o primeiro revés tunisiano na campanha.

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A seleção tunisiana havia estreado com empate por 1 a 1 diante de Uganda, antes de empatar por 2 a 2 com Botsuana, somando apenas dois pontos nas três primeiras partidas e ocupando a lanterna do Grupo H antes do duelo em Trípoli.

Do outro lado, a Líbia entrou em campo com o moral elevado, depois de conquistar sua primeira vitória nas Eliminatórias diante da Tunísia na rodada anterior, chegando a quatro pontos e ocupando a segunda posição do grupo, atrás da líder Uganda, com cinco pontos, enquanto Botsuana aparecia em terceiro, com três pontos.

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O jogo de ida terminou com vitória da Líbia por 2 a 0, com Ali Youssef marcando de pênalti aos 44 minutos e Hamdou Elhouni ampliando aos 62, o que garantiu à seleção líbia uma vitória histórica em solo tunisiano e colocou o rival sob forte pressão antes do jogo de volta.