A pré-temporada está chegando ao fim, os primeiros jogos oficiais já foram disputados e o mercado de transferências está a todo vapor. A nova temporada da Eredivisie agora está realmente batendo à porta. Em uma série de prévias da temporada, nesta semana analisamos os dezoito clubes da Eredivisie. Neste artigo, o foco é o Ajax. Analisamos a janela de transferências, mergulhamos no estilo de jogo de Míchel, apontamos um jogador que pode surpreender e fazemos algumas outras previsões (ousadas) para a nova temporada.

Míchel tem pela frente, como novo treinador do Ajax, uma missão pesadíssima: transformar novamente o clube de Amsterdã em candidato ao título. No reforço do elenco, a aposta foi deliberadamente em jogadores experientes, capazes de fazer a diferença de imediato. Se essa mudança de rumo será suficiente para recolocar o Ajax no topo, os próximos meses dirão.

A temporada 2025/26 foi, para o Ajax, uma daquelas para esquecer o mais rápido possível. Depois de o título nacional escapar por muito pouco sob o comando de Francesco Farioli, o sucessor John Heitinga teve a missão de recolocar o futebol atraente em campo. No entanto, praticamente toda decisão tomada deu errado. Em uma única temporada, nada menos que três técnicos principais diferentes comandaram o grupo e, com muito sofrimento, o time acabou garantindo via playoffs por vaga europeia um lugar na fase preliminar da Conference League.

O diretor técnico Jordi Cruijff então agiu com firmeza. Houve uma grande reformulação no elenco e, com nada menos que cinco reforços, o Ajax trouxe uma boa dose de experiência e liderança. O objetivo é cristalino: o clube precisa voltar a disputar títulos e tentar diminuir a diferença para o PSV. Por isso, será especialmente interessante ver se Míchel conseguirá transformar um elenco que, no papel, está muito mais equilibrado do que na temporada passada, em um time capaz de convencer semana após semana.

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Transferências de chegada e saída

Enquanto a diretoria do Ajax, no verão de 2025, mirava sobretudo reforços com habilidade técnica, nas últimas semanas a ênfase esteve прежде de tudo na experiência. Com Julian Brandt, Marcos Leonardo, Paulo Henrique e Tolu Arokodare, o clube de Amsterdã trouxe a rotina e a qualidade necessárias, enquanto a chegada de Marc-André Ter Stegen já está no ar há semanas. Daley Blind também deve desempenhar um papel importante com sua experiência. Por Leonardo, o Ajax chegou até mesmo a desembolsar quase 20 milhões de euros.

Ainda assim, alguns desses jogadores também carregam riscos. Ter Stegen, de 34 anos, por exemplo, disputou apenas doze partidas oficiais nos últimos dois anos por causa de problemas com lesões, enquanto Blind já tem 36. Ele não freia o desenvolvimento de Youri Baas e Dies Janse?

Cruijff, por sua vez, seguiu fazendo uma forte triagem. Os jogadores de altos salários Wout Weghorst e Branco van den Boomen saíram sem custos de transferência, enquanto Sivert Mannsverk foi vendido por uma quantia modesta. Pelo grande talento Sean Steur, o Ajax arrecadou nada menos que 23,5 milhões de euros. Além disso, com as saídas dos emprestados Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu e Viteszlav Jaros, também foi aberto espaço na folha salarial. O mesmo vale para Chuba Akpom, que se transferiu para o Ipswich Town por mais de 9 milhões de euros.

Nas próximas semanas, o Ajax quer ao menos se reforçar com um novo volante, mas também parece ter de levar em conta uma saída de Mika Godts. O belga está claramente na mira do Paris Saint-Germain, que já tem um acordo pessoal em linhas gerais com o destaque do clube de Amsterdã e apresentou uma proposta inicial de 45 milhões de euros por ele.

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Resultados na pré-temporada

Como o Ajax entrou já na segunda fase preliminar da Conference League, iniciou cedo a preparação para a nova temporada. Para Míchel, as últimas semanas foram sobretudo voltadas a implantar seu estilo de jogo.

Os resultados tiveram importância secundária nesse processo. O Ajax abriu a pré-temporada com derrota por 3 a 1 para o Panathinaikos, depois viu a confiança crescer com vitórias sobre AEK Larnaca (1 a 0), Olympiakos (1 a 0) e Burnley (2 a 1). No meio disso, também empatou em 1 a 1 com o VfL Bochum. Na segunda fase preliminar da Conference League, o time de Míchel ainda despachou o FK Vojvodina de forma convincente. Em dois jogos, o clube sérvio foi derrotado por nada menos que 8 a 2. Marcos Leonardo e Tolu Arokodare marcaram no domingo seus primeiros gols não oficiais com a camisa do clube de Amsterdã contra o FC Volendam (1-3).

Os jovens grandes talentos Pharell Nash (18), Jinairo Johnson (19), Mohamed Abdalla (16) e Abdellah Ouazane (17) receberam todos chances nas últimas semanas para se mostrar ao treinador espanhol. Entre eles, sobretudo Ouazane causou grande impressão. O meio-campista deu uma bela assistência no jogo de ida contra o Vojvodina e depois marcou o gol da vitória no amistoso diante do Burnley.

Oscar Gloukh também se fez notar. Depois de uma temporada de estreia decepcionante em Amsterdã, o israelense deu um recado claro a Míchel com um hat-trick na partida de volta contra o Vojvodina.

O estilo de jogo

O estilo de jogo de Míchel é claro. O Ajax precisa tomar a iniciativa. A posse de bola é o ponto de partida. O treinador espanhol quer que sua equipe jogue adiantada no campo, pressione cedo e crie chances com muita movimentação sem a bola. A recuperação imediata da posse também é uma parte importante de sua filosofia de futebol.

Com a bola, o Ajax parte de uma formação 4-3-3, com um volante à frente da defesa. A partir daí, um dos laterais avança para o meio-campo, enquanto o outro se posiciona ao lado dos zagueiros. Assim, forma-se uma saída de bola com três zagueiros centrais e um volante protegendo o restante da estrutura defensiva. O bloco ofensivo é formado por dois pontas, o lateral projetado e dois meio-campistas de características ofensivas, que devem levar perigo entre as linhas e ao redor da área. O centroavante Marcos Leonardo, por sua vez, precisa permanecer o máximo possível centralizado. Espera-se do brasileiro sobretudo a função de finalizador.

Defensivamente, Míchel opta por uma equipe compacta, na qual as distâncias entre os jogadores permanecem curtas. A partir disso, o Ajax frequentemente pressiona alto em um 4-4-2, com o camisa 10 atuando ao lado do centroavante.

Por enquanto, Míchel está satisfeito com a maneira como sua equipe está assimilando esses princípios. "Eu sempre digo que, quando um jogador vai à frente para pressionar, ele dá energia ao time. Se eu corro com uma determinada determinação para roubar uma bola, o time sente que temos a energia para recuperá-la. Essa energia tem de fluir constantemente. Em cada ação, você mostra ao seu companheiro que quer ajudar."

"E, para atacar, não precisamos de um, nem dois, nem três, nem quatro, nem dez, mas de onze jogadores. Queremos onze jogadores para atacar. Isso tem de acontecer com plena convicção e uma certa alegria", disse ele recentemente no site oficial do Ajax.

Para executar esse estilo de jogo da melhor maneira, são necessários jogadores tecnicamente habilidosos e taticamente inteligentes, que reconheçam os espaços e saibam ocupá-los. Isso também explica por que o Ajax chegou neste verão a jogadores como Julian Brandt, Daley Blind, Caio Henrique e, quase certamente, Marc-André Ter Stegen.

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O jogador-chave

Talvez o segredo mais bem guardado desta janela de transferências tenha sido a chegada de Julian Brandt ao Ajax. O meia ofensivo de 30 anos assinou sem custos de transferência em Amsterdã e, depois de sete temporadas no Borussia Dortmund, inicia sua primeira aventura no exterior.

No papel, o alemão de 48 partidas pela seleção já está entre os grandes destaques absolutos da Eredivisie. A principal questão é o quão em forma Brandt realmente está, mas, se atingir seu nível, o Ajax terá um jogador capaz de decidir partidas com sua técnica, criatividade e visão de jogo.

Esse é exatamente o tipo de jogador que o Ajax sentiu falta no meio-campo em muitos momentos da temporada passada. O jogo ofensivo frequentemente parecia travado e previsível demais, o que fazia o clube de Amsterdã depender com frequência da qualidade individual de Mika Godts. Com Brandt, Míchel passa a ter um meia ofensivo que pode receber a bola sob forte pressão, encontrar soluções em espaços curtos e deixar companheiros na cara do goleiro com um único passe em profundidade. Marcos Leonardo é um centroavante que pode se beneficiar disso.

Agora que uma grande transferência de Godts para o PSG parece cada vez mais realista e ainda há incerteza sobre um eventual substituto, Brandt desponta como o jogador mais criativo do Ajax.

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Quem vai despontar?

Se Abdellah Ouazane conseguir manter a linha da pré-temporada, ele tem tudo para se transformar em uma sensação no meio-campo do Ajax nesta temporada. A concorrência pela posição de camisa 10 é forte com a chegada de Julian Brandt e a presença de Oscar Gloukh, mas o jovem de 17 anos também pode atuar muito bem como camisa 8. Além disso, ele tem bastante a aprender com os meio-campistas mais experientes do elenco.

Míchel elogiou o talento em entrevista ao Ajax Life após a vitória amistosa sobre o Burnley e parece disposto a lhe dar muitas oportunidades na próxima temporada. "As atuações de Ouazane são excelentes. Ele ainda precisa se desenvolver mais, mas com certeza é um jogador que pode nos ajudar."

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Quando a temporada será bem-sucedida?

O Ajax encerrou a última temporada com uma desvantagem de nada menos que 28 pontos para o campeão nacional PSV. Ainda assim, há alguns meses, o diretor técnico Jordi Cruijff expressou a ambição elevadíssima de voltar imediatamente a disputar o título nacional nesta temporada.

Essas palavras ganharam força neste verão. Com várias contratações experientes e de qualidade, o Ajax mostrou que o clube quer partir para o ataque de imediato. Essa ambição também é facilmente explicável. Os Países Baixos perderam de forma definitiva para Portugal a sexta colocação no ranking de coeficientes da UEFA, o que fará com que a Eredivisie tenha, a partir do verão de 2027, apenas uma vaga direta para a Champions League.

Depois de algumas temporadas decepcionantes, os torcedores voltaram a ansiar por uma equipe que dispute títulos. As expectativas, portanto, cresceram bastante por causa da ambiciosa janela de transferências. Assim, fazer uma disputa séria pelo título nacional parece ser o objetivo mínimo para Míchel e o Ajax.

Previsões (ousadas)

Jogador do Ano: Julian Brandt. Se o alemão continuar em forma, ele se tornará imediatamente o cérebro criativo do Ajax. Sua visão de jogo, técnica e experiência elevam o meio-campo a outro nível.

Maior decepção: Maher Carrizo. O Ajax investiu pesado no argentino no último inverno, mas, por enquanto, ele ainda não deve contar com uma vaga no time titular. A paciência de Carrizo será novamente colocada à prova na próxima temporada com um papel de reserva. Não se trata tanto de o próprio Carrizo ter muitas deficiências, mas simplesmente de haver outros jogadores acima dele na hierarquia.

Melhor reforço: Julian Brandt. Quem mais? O Ajax contrata sem custos de transferência um alemão de 48 partidas pela seleção, que atuou por anos no mais alto nível. O criativo pode muito bem acabar sendo a melhor transferência da Eredivisie no verão.

Artilheiro: Marcos Leonardo. O brasileiro é um goleador comprovado. Com Brandt como garçom e abastecimento suficiente pelos lados, ele será, com folga, o artilheiro do Ajax na temporada 2026/27.

Resultado europeu: Semifinal da Conference League. O Ajax tem mais qualidade individual do que muitos dos participantes e, por isso, pode ir longe. Para realmente conquistar o troféu, porém, tudo terá de se encaixar.

Classificação final na Eredivisie: Segundo lugar. O Ajax recebeu uma grande injeção de qualidade neste verão, mas o PSV ainda segue como a equipe a ser batida. Está dentro do esperado que a defesa do PSV seja ainda bastante reforçada nas próximas semanas. O elenco do clube de Eindhoven continua transbordando qualidade individual e conta com um número excepcional de jogadores capazes de fazer a diferença. Se pilares como Joey Veerman, Sergiño Dest e Ricardo Pepi saírem apenas no fim da janela sem substitutos à altura, a disputa pelo título ainda ficará completamente aberta.

Na reta de chegada para a primeira rodada da Eredivisie, nesta semana destacamos todos os dezoito clubes. Quer saber quando a prévia da temporada do seu clube favorito será publicada? Pergunte nos comentários. E compartilhe também suas previsões (ousadas) sobre o Ajax.































