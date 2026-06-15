Amad Diallo assume o papel de herói no último minuto pela Costa do Marfim

A Costa do Marfim venceu por pouco a primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo. Contra o Equador, parecia que o placar permaneceria empatado por muito tempo, mas graças a um gol de Amad Diallo no final da partida, o país africano saiu vitorioso por 1 a 0.

A fase inicial foi emocionante, com o jogo oscilando de um lado para o outro. Bazoumana Touré foi o jogador mais perigoso da Costa do Marfim com uma jogada que ficou entre um chute e um cruzamento, mas as maiores chances foram do Equador.

Assim, Enner Valencia teve uma grande chance após um deslize de Emmanuel Agbadou, mas seu chute saiu por cima do gol. O 1 a 0 do Equador parecia iminente, mas tanto John Yeboah quanto Alan Minda acertaram a trave.

No segundo tempo, os marfinenses também acertaram a trave. Um cruzamento foi habilmente desviado por Elye Wahi, mas não foi o suficiente para passar pelo goleiro Hernán Galíndez. Ele foi, portanto, salvo pela trave.

À medida que o segundo tempo avançava, a urgência de marcar um gol foi diminuindo para ambas as equipes. Tanto o Equador quanto a Costa do Marfim pareciam, acima de tudo, não querer perder, com jogos da fase de grupos contra a Alemanha e Curaçao ainda no calendário.

No entanto, ainda houve um gol no último minuto do tempo regulamentar. Após uma bela jogada de Wilfried Singo, Diallo conseguiu mandar a bola para o fundo da rede: 1 a 0. Comemoração na Costa do Marfim, enquanto o Equador fica de mãos vazias.