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Kevin De Bruyne não poupou críticas à imprensa italiana na entrevista coletiva de segunda-feira à noite, antes do duelo entre Manchester City e Napoli. O meio-campista mostrou profunda insatisfação com os jornalistas do país.

Há algum tempo associado a uma possível saída do Napoli devido ao sério interesse do PSV, De Bruyne manifestou seu descontentamento depois que, segundo ele, a imprensa italiana interpretou de forma equivocada uma entrevista de sua esposa.

Em entrevista à revista belga NINA, ela havia dito que De Bruyne leva uma vida muito limitada em Nápoles, que isso não é agradável para ele e que os dois dizem um ao outro, cada vez com mais frequência, que querem morar em Limburg, na Bélgica.

Segundo De Bruyne, essas declarações foram tiradas de contexto na Itália e associadas a rumores de transferência, o que fez com que ele recebesse críticas da torcida do Napoli.

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“Fiquei incomodado com os rumores que surgiram depois de uma entrevista com minha esposa, que ninguém leu direito. A imprensa na Itália criou toda essa confusão”, começou.

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“Se vocês lessem a matéria inteira, o que nenhum de vocês fez, entenderiam o que ela quis dizer. As palavras dela foram interpretadas de forma errada.”

“Eu estava na Bélgica (com a seleção, nota da redação) quando surgiram comentários desagradáveis dirigidos à minha esposa e à minha família. Vi fotos da minha casa nos jornais e na imprensa; isso é inaceitável”, continuou.

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“Vocês não conhecem minha vida pessoal. Não têm o direito de comentar nem de se pronunciar sobre ela. Foi uma situação desagradável e estressante para mim e para minha esposa”, concluiu.

Na noite de terça-feira, De Bruyne enfrentará seu ex-clube, o Manchester City, pelo Napoli. A partida começa às 21h e terá transmissão pela Ziggo Sport.

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O jogo contra o Manchester City pode muito bem ser um dos últimos de De Bruyne. Ele chegou a um acordo pessoal com o PSV por um contrato de dois anos e agora aguarda um acerto entre os clubes.