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A poucos dias do início da Copa do Mundo Sub-17, a seleção equatoriana e todos os grandes clubes europeus receberam uma notícia chocante: o jovem capitão está fora do torneio.

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O promissor jogador equatoriano Deinner Ordóñez, que era alvo do Barcelona, sofreu um duro revés ao ser cortado inesperadamente da lista da seleção do Equador para a Copa do Mundo Sub-17 por causa de uma lesão, segundo o jornal espanhol "Sport".

Deinner Ordóñez é um dos talentos em ascensão da base do Independiente del Valle, que nos últimos anos se consolidou como uma das principais academias da América do Sul e revelou muitos grandes nomes.

O defensor pelo lado direito, de 17 anos, tem excelentes atributos físicos, com 1,88 m de altura, além de muita qualidade com a bola nos pés, e se destaca pelos passes precisos e pela capacidade de liderança dentro de campo.

Ordóñez é o capitão da seleção equatoriana Sub-17 e era apontado como um dos possíveis destaques da Copa do Mundo Sub-17, que começa na próxima quinta-feira, no Catar, e vai até 13 de dezembro.

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No entanto, a Federação Equatoriana de Futebol anunciou a ausência do defensor por lesão, sem especificar a natureza do problema, o que aumentou as incertezas sobre o tempo de recuperação e a data de seu retorno aos gramados.

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Ordóñez estava no radar de todos os grandes clubes europeus, incluindo o Barcelona, que vem monitorando ativamente o mercado sul-americano em busca de jovens talentos capazes de liderar o futuro.

Seu porte físico forte, sua velocidade e sua força nas disputas fazem dele um defensor moderno e promissor, que se encaixa perfeitamente no perfil que a comissão técnica do Barcelona procura para o miolo de zaga.

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Mas o Chelsea se antecipou a todos e fechou o negócio: o clube inglês chegou a um acordo com o Independiente del Valle em novembro passado, quando o jogador tinha apenas 16 anos.

O planejamento de carreira prevê que, assim que completar 18 anos, o que acontecerá em outubro do ano que vem, ele se mudará para a Europa, ou seja, na janela de transferências de inverno de 2028.

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Nesse momento, a diretoria esportiva do Chelsea decidirá o melhor caminho para ele: integrá-lo à base do Chelsea ou enviá-lo para ganhar experiência no clube satélite, o Racing Strasbourg, no Campeonato Francês.

Diante da instabilidade no Chelsea e da falta de uma estratégia esportiva definida, já que todos os ativos do clube estão à venda, treinadores de outros clubes europeus demonstraram grande interesse em observar Deinner Ordóñez em um torneio importante como a Copa do Mundo Sub-17.

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O defensor, que sempre se mostrou muito talentoso, já acumula bastante experiência até mesmo com a seleção Sub-20, pela qual estreou com apenas 15 anos, uma marca que revela o tamanho de seu talento precoce.

Ele é o terceiro jogador equatoriano a se juntar ao Chelsea nos últimos anos, depois de Moisés Caicedo, pelo qual o clube pagou 116 milhões de euros ao Brighton em 2023, e de Kendry Páez, outra promessa que estava na mira do Barcelona.

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Páez, aos 19 anos, tem um futuro incerto: depois de uma passagem pelo Racing Strasbourg e de um empréstimo sem sucesso ao River Plate, ele atua agora pelo time Sub-21 do Chelsea e pode encontrar um novo clube em janeiro, já que Celtic, Birmingham City e Blackburn Rovers demonstraram interesse em contratá-lo.

Deinner Ordóñez é um jogador de enorme potencial e reúne as condições para se tornar um dos melhores defensores de sua geração, seguindo os passos de seus compatriotas Willian Pacho, que Luis Enrique levou à conquista de dois títulos da Liga dos Campeões, e Piero Hincapié, que hoje joga no Arsenal sob o comando de Arteta.

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Ambos foram formados nas categorias de base do Independiente del Valle, o que faz com que todos aguardem um retorno rápido de Ordóñez para dar sequência à trajetória de sucesso dos equatorianos na Europa.