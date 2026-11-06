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O chefe de olheiros Nils Schmadtke rejeitou categoricamente as graves acusações surgidas em meio à sua iminente saída do Bayern de Munique.

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"Pensei por muito tempo se deveria me manifestar sobre as notícias dos últimos dias. Normalmente, deixo meu trabalho falar por mim. Desta vez, porém, não se trata do meu trabalho, mas do meu caráter. Por isso, quero dizer algumas coisas com clareza", escreveu Schmadtke na quinta-feira no LinkedIn.

O filho de 37 anos de Jörg Schmadtke, dirigente com longa trajetória na Bundesliga, prosseguiu: "Nunca repassei informações confidenciais à imprensa. Nem em Munique, nem em nenhum outro lugar. Nunca menosprezei pessoas sob minha responsabilidade. Sou exigente e até incômodo quando se trata de qualidade. Mas não sou desrespeitoso. E mais: nada do que foi escrito teve sequer a menor relação com minha saída do Bayern de Munique. Não falo publicamente sobre assuntos internos. Nunca fiz isso em nenhum dos lugares por onde passei e continuarei agindo assim."

Assim, Schmadtke não revelou quais são, em sua visão, os verdadeiros motivos de sua saída antecipada do Bayern de Munique. Nas últimas semanas, várias reportagens atribuíram a ele, entre outras coisas, um estilo de liderança excessivamente ríspido e o repasse à imprensa de informações internas de sua equipe. Na segunda-feira, o Bayern de Munique anunciou a separação antecipada para 31 de janeiro de 2027. O contrato de Schmadtke estava originalmente previsto para terminar no verão de 2027.

Bayern de Munique: Nils Schmadtke é considerado próximo de Max Eberl

Schmadtke assumiu, em outubro de 2024, a chefia do departamento de observação de jogadores para o time profissional e as categorias de base do Bayern de Munique. Ele é considerado próximo do diretor esportivo Max Eberl. Os dois já haviam trabalhado juntos no Borussia Mönchengladbach.

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"Meu período no Bayern de Munique foi instrutivo e uma experiência muito positiva. Trabalhar em um clube desse tamanho, com esse nível de exigência e esse ritmo, me fez crescer profissional e pessoalmente", escreveu Schmadtke. "Tenho orgulho do que construímos nesses dois anos. Reestruturamos o departamento de observação de jogadores, aproximamos o time profissional e o Campus e adotamos novas formas de abordar jogadores. Foi um trabalho em equipe. Agradeço à minha equipe pela dedicação, pelas ideias e pela confiança de vocês. Sem vocês, nada disso teria sido possível."