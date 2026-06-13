Álvaro Arbeloa pode encontrar um novo clube em breve após deixar o Real Madrid

Álvaro Arbeloa, ex-técnico do Real Madrid, e o Fulham estão em negociações, segundo o jornalista especializado em transferências Matteo Moretto. O italiano, que costuma estar bem informado, indica que as conversas estão indo bem e que ambas as partes estão cada vez mais próximas de um acordo.

Segundo Moretto, nos últimos dias ocorreram conversas entre os representantes do técnico espanhol e o clube londrino. Segundo ele, ambas as partes estão cada vez mais próximas de um acordo.

Ainda haveria alguns detalhes a serem acertados, mas há confiança de que o acordo possa ser fechado em breve. As negociações continuarão nos próximos dias.

Arbeloa teve que substituir Xabi Alonso no Real Madrid no início de janeiro. O técnico interino não conseguiu motivar o time, o que tornou inevitável uma temporada decepcionante.

O Real Madrid ficou em segundo lugar no campeonato e também não conseguiu passar das quartas de final da Liga dos Campeões. Os madrilenos foram eliminados pelo Bayern de Munique.

Devido a esses resultados abaixo do esperado, o presidente Florentino Pérez, que foi recentemente reeleito como presidente do clube, decidiu intervir. Arbeloa teve que deixar o cargo e foi substituído por José Mourinho. Este será o segundo mandato do técnico de 63 anos.

Arbeloa precisa, portanto, buscar um novo desafio. Ao que tudo indica, esse desafio será o Fulham. O clube ficou em décimo primeiro lugar na Premier League nesta temporada.

Anteriormente, Arbeloa teria se oferecido ao Bayer Leverkusen, mas teria sido rejeitado. O clube estaria interessado nele, mas, ao mesmo tempo, consideraria que ele tem pouca experiência.