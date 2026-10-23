Xabi Alonso, técnico do Chelsea, deu um prazo para o retorno de seu goleiro Emiliano Martínez, depois que ele sofreu uma lesão terrível na cabeça durante a vitória por 2 a 0 sobre o Everton.

Martínez foi transportado às pressas para o hospital após uma colisão violenta e dolorosa com Jarrad Branthwaite, zagueiro do Everton, quando as cabeças dos dois jogadores se chocaram no momento em que Martínez saía de seu gol para interceptar um cruzamento alto.

O goleiro argentino recebeu oxigênio dentro do gramado, antes de ser levado em uma maca após mais de 8 minutos da colisão. Alonso confirmou, após a partida, que o goleiro estava consciente.

Martínez passou por uma cirurgia bem-sucedida após a colisão e publicou uma atualização sobre seu estado a partir de sua cama no hospital, por meio de sua conta no Instagram, na qual disse esperar retornar dentro de algumas semanas.

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O jornal The Independent divulgou as declarações de Alonso durante a coletiva de imprensa da partida entre Chelsea e Tottenham, neste sábado, na qual ele disse: "O estado do Martínez está melhorando. Ele passou pela cirurgia e está se sentindo melhor dia após dia, mas ainda temos que esperar".

E prosseguiu: "Ele vai precisar de algumas semanas. Esperamos que o período seja menor do que o previsto, mas temos que esperar. O ponto positivo é que ele está se sentindo melhor. Ele deve seguir a opinião dos médicos e dos cirurgiões que acompanharam seu caso, mas, levando em conta que a lesão foi grave, seu estado é bom".

A ausência de Martínez abre a porta para o goleiro reserva Mike Penders, de 21 anos, para ter a chance de atuar de forma regular com a equipe no próximo período.

Essa oportunidade deve começar quando o Chelsea receber o Tottenham.

O goleiro belga havia passado a última temporada emprestado ao Strasbourg e atuou pela primeira vez na Premier League, entrando como substituto durante o confronto com o Everton no estádio Hill Dickinson.

Xabi Alonso afirmou confiar na capacidade do jovem goleiro de assumir a responsabilidade e aparecer sob os holofotes.

Alonso disse: "Ele está pronto. Treina bem e disputou duas partidas em copas, nas quais mostrou que tem um bom nível. E quando atuou diante do Everton, mostrou sua personalidade e seu potencial, e por isso temos um grupo de jogadores preparados para lidar com circunstâncias como essas".

Já foram feitas comparações entre Penders e seu compatriota Thibaut Courtois, ex-goleiro do Chelsea, algo que Alonso admite claramente.

O técnico do Chelsea disse: "Há muitas semelhanças, e não apenas no nível da nacionalidade, mas também na estrutura física, na capacidade de usar os pés e na superioridade nas bolas aéreas".

E destacou: "Também conversei com o Thibaut durante a Copa do Mundo e perguntei a ele sobre o Mike. Ele próprio disse que vê semelhanças entre os dois. Precisamos ajudá-lo e apoiá-lo, mas ele é o goleiro com quem contamos no presente e no futuro".



