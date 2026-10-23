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Alonso surpreende goleiro do Chelsea: ele é parecido com Courtois

Chelsea x Tottenham
Chelsea
Tottenham
Premier League
X. Alonso
T. Courtois
Real Madrid
E. Martinez
M. Penders
England

Alonso prevê data de retorno de Emiliano Martínez após sua lesão aterradora

Xabi Alonso, técnico do Chelsea, deu um prazo para o retorno de seu goleiro Emiliano Martínez, depois que ele sofreu uma lesão terrível na cabeça durante a vitória por 2 a 0 sobre o Everton.

Martínez foi transportado às pressas para o hospital após uma colisão violenta e dolorosa com Jarrad Branthwaite, zagueiro do Everton, quando as cabeças dos dois jogadores se chocaram no momento em que Martínez saía de seu gol para interceptar um cruzamento alto.

O goleiro argentino recebeu oxigênio dentro do gramado, antes de ser levado em uma maca após mais de 8 minutos da colisão. Alonso confirmou, após a partida, que o goleiro estava consciente.

Martínez passou por uma cirurgia bem-sucedida após a colisão e publicou uma atualização sobre seu estado a partir de sua cama no hospital, por meio de sua conta no Instagram, na qual disse esperar retornar dentro de algumas semanas.

O jornal The Independent divulgou as declarações de Alonso durante a coletiva de imprensa da partida entre Chelsea e Tottenham, neste sábado, na qual ele disse: "O estado do Martínez está melhorando. Ele passou pela cirurgia e está se sentindo melhor dia após dia, mas ainda temos que esperar".

E prosseguiu: "Ele vai precisar de algumas semanas. Esperamos que o período seja menor do que o previsto, mas temos que esperar. O ponto positivo é que ele está se sentindo melhor. Ele deve seguir a opinião dos médicos e dos cirurgiões que acompanharam seu caso, mas, levando em conta que a lesão foi grave, seu estado é bom".

A ausência de Martínez abre a porta para o goleiro reserva Mike Penders, de 21 anos, para ter a chance de atuar de forma regular com a equipe no próximo período.

Essa oportunidade deve começar quando o Chelsea receber o Tottenham.

O goleiro belga havia passado a última temporada emprestado ao Strasbourg e atuou pela primeira vez na Premier League, entrando como substituto durante o confronto com o Everton no estádio Hill Dickinson.

Xabi Alonso afirmou confiar na capacidade do jovem goleiro de assumir a responsabilidade e aparecer sob os holofotes.

Alonso disse: "Ele está pronto. Treina bem e disputou duas partidas em copas, nas quais mostrou que tem um bom nível. E quando atuou diante do Everton, mostrou sua personalidade e seu potencial, e por isso temos um grupo de jogadores preparados para lidar com circunstâncias como essas".

Já foram feitas comparações entre Penders e seu compatriota Thibaut Courtois, ex-goleiro do Chelsea, algo que Alonso admite claramente.

O técnico do Chelsea disse: "Há muitas semelhanças, e não apenas no nível da nacionalidade, mas também na estrutura física, na capacidade de usar os pés e na superioridade nas bolas aéreas".

E destacou: "Também conversei com o Thibaut durante a Copa do Mundo e perguntei a ele sobre o Mike. Ele próprio disse que vê semelhanças entre os dois. Precisamos ajudá-lo e apoiá-lo, mas ele é o goleiro com quem contamos no presente e no futuro".


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