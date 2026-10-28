Alonso sobre lesão de astro do Chelsea: provavelmente ficará de fora até depois da data Fifa

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, será obrigado a mudar seu esquema ofensivo quando enfrentar o Liverpool nesta noite, no estádio de Anfield, pelas oitavas de final da Copa Carabao.

A possível mudança acontece diante da provável ausência prolongada do atacante brasileiro João Pedro, segundo o que disse Alonso na entrevista coletiva antes da partida.

João Pedro sofreu a lesão durante os treinos, após ficar de fora da partida do último sábado, na qual sua equipe foi derrotada em casa pelo Tottenham por 2 a 0.

Alonso revelou que João Pedro provavelmente não retornará antes do fim de novembro, na melhor das hipóteses.

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O treinador espanhol afirmou: "Ele (João Pedro) sofre de uma lesão na coxa e ficará afastado por várias semanas. Vamos esperar para ver quanto tempo durará sua ausência. Não queremos fazer previsões sobre isso, mas ele não está pronto para as próximas partidas".

Ele explicou que João Pedro ficará ausente "provavelmente" até depois do período de paralisação para as datas Fifa do próximo mês, o que significa que não estará à disposição da seleção brasileira, depois de ter ficado fora da última convocação por causa de uma lesão no joelho.

Para o Chelsea, o desafio está em como jogar sem o ex-atacante do Brighton. A decisão de Alonso de jogar sem um centroavante de ofício e de deixar Danny Welbeck de fora diante do Tottenham causou grande surpresa, especialmente com o empenho de Welbeck em ser titular diante do Liverpool.

Esta noite será marcante para Alonso, que venceu a Liga dos Campeões da Europa com o Liverpool como jogador em 2005. Esta será sua terceira partida no estádio de Anfield como técnico de uma equipe adversária, depois de ter perdido com o Bayer Leverkusen em 2024 e com o Real Madrid na temporada passada.

Questionado sobre sua possível reação caso o Chelsea marque um gol diante do Liverpool, ele respondeu: "Com certeza comemorarei com todo o respeito, porque minha relação amistosa com o Liverpool existia quando eu era jogador. Agora, porém, estou em um papel diferente, tenho que apoiar minha equipe e lutar por ela".