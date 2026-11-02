O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, afirmou que o clube finalmente começou a ver a melhor versão do meio-campista Romeo Lavia, destacando que o jogador está em boa forma após superar seus problemas recorrentes com lesões.

O jogador de 22 anos sofreu por um longo período com problemas físicos desde que chegou ao Chelsea vindo do Southampton em 2023, e não havia conseguido disputar uma partida oficial completa de 90 minutos com a camisa do Chelsea, até o confronto contra o Liverpool na Copa da Liga Inglesa na semana passada.

Mas Lavia manteve o bom desempenho e disputou a partida inteira pela segunda vez em apenas quatro dias, após uma atuação de destaque na vitória do Chelsea sobre o Manchester United por 2 a 0.

Alonso disse, em declarações ao site oficial do Chelsea: "Sabemos que Romeo está se sentindo melhor, que ficou mais forte e mais confiante em sua capacidade de jogar mais minutos e assumir maiores responsabilidades".

E acrescentou: "Ele passou de disputar a partida inteira no estádio de Anfield a apresentar essa atuação e essa energia diante do Manchester United, em menos de 72 horas. Às vezes, o lado mental é mais importante do que as capacidades físicas, e agora Lavia está em um bom estado mental".

Alonso tem grande experiência no controle do ritmo do meio-campo, após ter jogado no mais alto nível com a camisa do Liverpool, do Real Madrid e da seleção da Espanha, e por isso fez questão de elogiar o que Lavia apresentou diante do Manchester United.

O treinador do Chelsea prosseguiu: "Foi uma atuação de primeira classe. Nas últimas três semanas, vi Romeo apresentar seu melhor nível".

E continuou: "Sua atuação foi extremamente completa do ponto de vista de um meio-campista. Ele fez muitas coisas boas, e estou feliz por ele, pois merece grandes elogios".

E completou: "Ele fez muitas coisas da maneira certa, e foi sempre o elo de ligação entre a linha de defesa e os jogadores ofensivos, além de ter conseguido mudar a direção do jogo, tomou diversas decisões corretas e demonstrou grande vitalidade e espírito competitivo".

Alonso concluiu: "Não se trata apenas desta partida, ele vem apresentando um nível muito bom nas últimas duas ou três semanas, e estou muito feliz por ele".