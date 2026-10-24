Xabi Alonso, treinador do Chelsea, pareceu frustrado após a derrota de seu clube em casa, diante de sua torcida, para o Tottenham, por dois a zero, na Premier League.

O goleiro Mike Penders marcou contra o próprio gol, e Mathys Tel acrescentou um belo gol, para dar ao Tottenham uma noite inesquecível no estádio de Stamford Bridge.

O site Football London publicou as declarações de Alonso durante a coletiva de imprensa, na qual ele disse: "Com certeza estamos decepcionados com o resultado e com a atuação. Conversamos no intervalo, e eu tinha a sensação de que a partida seria decidida pelos gols, especialmente pelo primeiro gol".

E prosseguiu: "O segundo tempo foi equilibrado, com algumas chances meio perigosas por parte deles e algumas chances semelhantes do nosso lado. E assim que sofremos o primeiro gol, tudo mudou".

E destacou: "Logo em seguida, quase imediatamente, quando queríamos mostrar uma reação, veio o cartão vermelho para Cole Palmer, e as coisas tomaram o rumo contrário. E talvez pudéssemos ter feito uma atuação melhor, por isso este é um grande jogo que merece reflexão e análise, especialmente porque enfrentamos um adversário forte".

E explicou: "A partida pode servir de lição para Cole Palmer, já que talvez ele tenha tido sorte de não ser expulso no lance com Matheus Fernandes? Não assisti aos dois lances pela televisão, mas, de acordo com o que me foi informado, é provável que o árbitro tenha tomado a decisão correta".

E reforçou: "Quando você sofre um gol e fica atrás no placar por 0 a 1 com provavelmente de 15 a 20 minutos restantes, precisamos continuar lidando com a partida da maneira correta. Preciso rever o lance para poder conversar com Palmer, mas certamente é uma experiência da qual ele deve aprender no futuro".

E ressaltou: "Acredito que Cole Palmer, quando está concentrado na partida e se divertindo em jogar, está em outra situação. Mas hoje, depois do primeiro gol que sofremos, aquele foi um momento que exigia manter a calma e demonstrar maturidade, e isso se aplica a todos".

Sobre a lesão de João Pedro, comentou: "Ainda não sabemos a gravidade da situação, porque ele apresenta um grande acúmulo de líquido. Ele sentiu a lesão ontem, e provavelmente teremos que esperar até amanhã para realizar os exames, para que possamos conhecer completamente a situação e a gravidade da lesão".

E disse: "Como você lida com um goleiro jovem como Mike Penders e o ajuda a superar um erro desse tipo? Nós vencemos juntos e perdemos juntos, e lidar com os erros e superá-los faz parte do trabalho, e isso se aplica a mim pessoalmente assim como se aplica a todos".

E concluiu: "Nós apoiamos o Mike e apoiamos também o restante do elenco. Ele vai aprender com este erro e vai querer provar sua capacidade de apresentar uma atuação melhor, e nós também temos que mostrar nossa capacidade de melhorar e apresentar uma atuação melhor".

Xabi Alonso havia afirmado na coletiva de imprensa antes da partida que o belga Mike Penders se parece muito com seu compatriota Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid.