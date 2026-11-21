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O espanhol Xabi Alonso, técnico do Chelsea, destacou a necessidade de sua equipe aprender a lidar com a ausência do atacante brasileiro João Pedro, em meio às dificuldades do time para marcar gols desde a lesão do jogador.

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De acordo com a ESPN, João Pedro não entra em campo desde a vitória por 2 a 0 sobre o Everton, no dia 17 de outubro, e voltará a desfalcar a equipe no confronto contra o Leeds United, neste sábado, no Stamford Bridge.

O atacante brasileiro foi um dos principais nomes do forte início ofensivo do Chelsea nesta temporada, dividindo a vice-artilharia da equipe com cinco gols, mas o time se mostrou muito menos perigoso sem ele.

O Chelsea marcou apenas um gol com a bola rolando na Premier League nas quatro partidas em que João Pedro esteve ausente, e o rendimento da dupla Cole Palmer e Morgan Rogers também caiu sem ele.

Palmer e Rogers tiveram dificuldades para se entender em campo sem um centroavante de ofício atuando como camisa 9, o que provocou uma queda acentuada na produção ofensiva da equipe.

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O Chelsea caiu para a quinta colocação após perder dois dos últimos três jogos, incluindo a frustrante derrota por 1 a 0 para o Sunderland, que na época ocupava a lanterna da tabela. Diante disso, Alonso afirmou que sua equipe não pode esperar a volta do atacante.

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"Precisamos do time inteiro neste momento. Não são só os atacantes que podem marcar. Podemos balançar as redes em bolas paradas e também com os zagueiros e os meio-campistas", disse Alonso.

"É um jogo coletivo. Claro que o João é um jogador importante, mas temos que lidar com este período sem ele. Até agora testamos opções diferentes e precisamos continuar tentando", acrescentou.

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"Temos que lidar com isso, e não vou buscar uma única explicação. Acredito que há muitos motivos para qualquer derrota, e não apenas a ausência de um jogador", prosseguiu.

"Se tivéssemos feito mais coisas da maneira certa, teríamos competido melhor e vencido o Sunderland, mas havia coisas que precisavam ser feitas. Queremos a volta do João Pedro, mas não quero exagerar o assunto", explicou.

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Alonso não carece de alternativas para a função de centroavante, já que Danny Welbeck e o recém-contratado Emmanuel Emegha podem atuar como substitutos diretos, enquanto Rogers e Pedro Neto também já foram testados como falso 9.

Sobre a dupla, Alonso afirmou: "Os dois estão prontos, mas com características diferentes e em momentos distintos de suas carreiras. O Danny já disputou muitas partidas e tem bastante experiência, enquanto o Ema tem força e porte físico e está esperando sua oportunidade. Temos jogos suficientes para ele".

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Welbeck, de 35 anos, que chegou do Brighton no meio do ano, marcou três gols nesta temporada, todos na Copa Carabao, enquanto Emegha, vindo do Strasbourg, ainda não desencantou, já que só fez sua estreia em outubro, após se recuperar de lesão.

Em outra frente, o Chelsea foi multado em 150 mil libras esterlinas pela Federação Inglesa de Futebol (FA), após admitir a acusação de não ter impedido que seus torcedores se comportassem de forma imprópria ou ofensiva durante a vitória por 5 a 1 sobre o Charlton, pela Copa da Inglaterra, em janeiro, em um episódio envolvendo cânticos com referência implícita a religião ou crença.