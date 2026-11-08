Xabi Alonso, treinador do Chelsea, não buscou desculpas após a derrota de sua equipe para o Sunderland por um a zero, admitindo que seus jogadores não apresentaram o nível exigido, tanto no aspecto defensivo quanto ofensivo.

A decisão de marcar o pênalti, no qual o Sunderland fez o gol da vitória, gerou grande polêmica, depois que o árbitro considerou que Levi Colwill derrubou Brian Brobbey.

O goleiro do Chelsea, Mike Penders, criticou a decisão de marcar o pênalti, dizendo à rede Sky Sports: "Para mim, não foi pênalti. Mal o tocou, e acho que foi o contrário, pois foi ele quem o segurou".

O jornal Metro publicou as declarações de Alonso, feitas à emissora britânica BBC, em que ele disse: "Não vi o lance novamente. Não tenho nada a dizer sobre o árbitro. Trata-se de um erro da nossa parte, e poderíamos ter apresentado uma atuação melhor".

E acrescentou: "Acho que foi um lance no qual ele poderia ter defendido melhor. É erro nosso".

Alonso demonstrou admiração pela atuação de Brobbey durante toda a partida, não apenas por conta da obtenção do pênalti, mas porque considerou que seus zagueiros poderiam ter lidado melhor com o atacante holandês, forte fisicamente.

Alonso explicou: "Por meio dos contra-ataques que surgiram praticamente do nada, ele conseguiu obter duas chances, além de conseguir o pênalti. Mas estávamos nos preparando para isso, tentamos lidar com a situação, e poderíamos ter apresentado uma atuação melhor".

E acrescentou: "Ele não é um jogador impossível de parar. Pode ser parado, mas isso exige que você defenda melhor do que fizemos hoje".

Fica claro que o ex-treinador do Real Madrid não gostou do que viu de seus zagueiros, além de ter se sentido frustrado com o que apresentaram os jogadores da linha de frente.

E disse: "Acho que provavelmente não merecíamos mais do que um ponto. Sinceramente, não aconteceu muita coisa. Não fizemos o suficiente para merecer a vitória".

E continuou: "Enfrentamos uma equipe que defende em bloco baixo, e nos faltou um pouco de paciência, qualidade e criatividade no último terço do campo para criar mais chances. Precisávamos ser mais consistentes na transferência da bola de um lado para o outro, mas não fizemos isso de forma suficiente".

E quando apontaram a Alonso que a superioridade física do Sunderland permitiu que ele impusesse sua força sobre os jogadores do Chelsea, o treinador respondeu: "Não sofremos domínio físico. Houve situações nas quais poderíamos ter defendido melhor, e outras situações que poderíamos ter aproveitado melhor no ataque".