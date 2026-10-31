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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Alonso: astro do Chelsea será desfalque diante do Manchester United por doença

X. Alonso
J. Henderson
Estevao
M. Rogers
Chelsea x Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
Espanha
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O Chelsea será afetado?

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O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, ressaltou a importância de apresentar uma atuação sólida no confronto diante do Manchester United pela Premier League, além de explicar o motivo da ausência de Jordan Henderson na partida.

Em declarações à rede "TNT Sports", Alonso falou sobre a preparação do Chelsea para o confronto: "Voltamos ao clima da Premier League e, por isso, essa competição é a mais importante para nós".

E acrescentou: "Com certeza, o jogo de hoje é extremamente importante. Precisamos fazer uma boa partida e apresentar uma atuação sólida".

Sobre a escalação de Estêvão como titular, o treinador do Chelsea esclareceu: "Porque ele está pronto, se preparou bem e treinou de forma adequada. Precisamos dele hoje, e esperamos que ele aproveite a partida e dê uma contribuição decisiva".

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E sobre a possibilidade de contar com Morgan Rogers como centroavante titular, Alonso disse: "É muito cedo para definir isso, e vamos ver o que vai acontecer. Essa possibilidade existe, mas temos outras opções".

A respeito do corte de Jordan Henderson, Alonso revelou: "Ele está doente, não lesionado, mas não estava se sentindo bem ontem, e hoje a temperatura dele subiu".

E sobre o confronto com o Manchester United, o treinador do Chelsea encerrou suas declarações afirmando: "Esperamos uma partida difícil e intensa diante do United. É um grande time e conta com bons jogadores, por isso vamos precisar apresentar o nosso melhor".

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