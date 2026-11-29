Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A última rodada da Allsvenskan não decepcionou. IK Sirius e Hammarby IF ainda disputavam o título, que ficou com o Sirius. É a primeira vez que o clube de Uppsala se torna campeão sueco.

Antes da rodada, o Hammarby era o favorito ao título. O clube de Estocolmo tinha a mesma pontuação do Sirius (61), mas um saldo de gols muito melhor (+39 contra +24).

Para o Hammarby, porém, tudo deu errado na visita ao Västerås SK, time da parte de cima da tabela. Taonsa Axel colocou os donos da casa à frente no primeiro tempo, vantagem que eles não perderiam mais.

Enquanto isso, o Sirius também enfrentava dificuldades contra o IFK Göteborg. O jogo permaneceu em 0 a 0 por muito tempo, e qualquer erro poderia acabar com a esperança do título, embora o time soubesse que o placar da partida do Hammarby lhe era favorável.

Publicidade Publicidade

Alguns minutos antes do fim do tempo regulamentar, Zalán Vancsa levou a torcida visitante à euforia ao cabecear a bola após um rebote e mantê-la baixa o suficiente para marcar: 0 a 1.

Tópicos relacionados

O gol decidiu a disputa pelo título. O Hammarby terminou sua partida com dez jogadores após uma expulsão já nos acréscimos, quando estava claro que o título histórico do Sirius não poderia mais ser evitado.

O Sirius também garantiu vaga na fase preliminar da Champions League. O Hammarby terá de se contentar com a fase preliminar da Liga Europa.

Publicidade

Para o Djurgårdens IF, também foi um grande dia. O arquirrival do Hammarby comemorou o gol sofrido pelo Sirius na rodada anterior , porque isso reduziu consideravelmente as chances de título de seu arquirrival.

A derrota, porém, teve consequências para as possibilidades do Djurgårdens de disputar uma competição europeia. Antes da última rodada, o clube estava empatado em pontos com o BK Häcken na disputa pela terceira e última vaga europeia. Na rodada final, o Djurgårdens venceu o confronto direto com o Häcken por 1 a 0 e, assim, houve festa naquela parte de Estocolmo.