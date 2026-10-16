Allegri: "Nenhum problema com De Bruyne, basta a gente se entender. Haverá outros mal-entendidos"

O Napoli se prepara para enfrentar o Venezia, que acaba de trocar de treinador e entregar o comando a Davide Nicola. O técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, falou em entrevista coletiva na véspera da partida no Penzo. Confira suas declarações.





LESIONADOS - "Anguissa, Alisson e Olivera voltaram a treinar com o grupo e estarão à disposição. Infelizmente, perdemos Neres. Ele sofre com essas lesões e, infelizmente, está fora novamente. Vergara e Favasuli estão evoluindo bem. Ainda não estão perto de voltar, mas seguem evoluindo bem. McTominay e outros precisam ganhar ritmo de jogo porque perderam várias partidas".









INCOMODADO COM DE BRUYNE - "Se estou começando a ficar incomodado com certas atitudes de De Bruyne, até mesmo ostensivas? Não, de jeito nenhum. Houve um mal-entendido em campo em um momento específico da partida, mas ficou por isso mesmo. Já aconteceram outros e vão acontecer mais. O importante é se entender logo. Ou eu falo inglês e ele fala italiano, ou eu comecei a falar inglês e ele, italiano. Então houve um pouco de confusão. Mas ele é um cara inteligente e entendeu".





LUCCA TITULAR - "Se Lucca será titular e se este é o momento certo para ele? Ainda tenho o treino de hoje e depois vou avaliar se Lucca ou Hojlund vai jogar. Hojlund disputou muitas partidas, então talvez precise descansar um pouco e ficar no banco. Lucca entrou bem na Espanha, teve algumas chances, se movimentou bem, tem qualidades importantes e pode contribuir com gols. Acho que foi criticado demais. Às vezes, certos jogadores são excessivamente visados. O importante é que ele sempre se dedicou, apesar dos erros que todos cometemos".









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DOIS CENTROAVANTES - "Lucca e Hojlund juntos desde o início? Pode ser uma solução válida, porque tira Hojlund da condição de jogar apenas de costas para o gol. Ele também foi bem como segundo atacante outro dia, encontrando uma situação importante".





MARIANUCCI E BEUKEMA - "Como estão Marianucci e Beukema? Os dois se recuperaram completamente. Marianucci ficou dois meses fora, Beukema perdeu a pré-temporada, mas agora está em boas condições. São dois jogadores de total confiança".