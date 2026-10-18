Allard Lindhout interrompe Twente x Utrecht; Wout Weghorst fica furioso

A partida entre FC Twente e FC Utrecht foi interrompida temporariamente após 63 minutos de jogo. A confusão começou na Grolsch Veste depois que Ángel Alarcón fez o gol do 2 a 1.

O espanhol marcou seu segundo gol para os visitantes em uma bela jogada e comemorou efusivamente diante da torcida mais fervorosa do Twente.

Em consequência, alguns copos foram arremessados no campo. Lindhout decidiu então interromper a partida imediatamente. As duas equipes deixaram o gramado e seguiram em direção ao túnel, mas houve tumulto no caminho.

Wout Weghorst, em particular, ficou muito irritado. O atacante acredita que Álarcon provocou a torcida do Twente com alguns gestos, levando os torcedores a jogar os copos no campo.

Por fim, Lindhout decidiu que não era necessário levar todos os jogadores para dentro. Eles aguardaram alguns minutos à beira do campo antes que a partida fosse retomada. Com 25 minutos ainda por jogar, o Utrecht vencia por 2 a 1.

ESPN