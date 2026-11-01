Alívio há muito esperado no Ahly antes do confronto asiático contra o Al-Sadd

O Al Ahli recebeu um importante reforço antes do aguardado confronto diante do Al Sadd do Catar, depois que seu goleiro senegalês Édouard Mendy ficou perto de retornar à escalação titular, na partida marcada para segunda-feira pela quarta rodada da Champions League da Ásia Elite, conforme revelaram relatos da imprensa.

E, segundo o jornal saudita " Arriyadiyah ", o Al Ahli recupera os serviços de Mendy, de 34 anos, após sua ausência das últimas partidas do time por causa da lesão, tornando-se candidato a aparecer novamente na escalação titular durante o próximo teste continental.

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E, no âmbito dos preparativos para o confronto, os jogadores do Al Ahli se limitaram, no sábado, a realizar treinos regenerativos dentro do hotel de concentração do time no Catar, sob a supervisão do técnico holandês Marino Pusic, com o objetivo de preparar os aspectos físicos antes da retomada do trabalho em campo.

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E está previsto que o Al Ahli realize sua principal e última sessão de treinos no domingo, em preparação para a partida contra o Al Sadd, sendo que os primeiros quinze minutos dela estarão abertos aos meios de comunicação, conforme os procedimentos adotados antes do jogo.

E o Al Ahli entra no confronto continental ocupando a terceira colocação no grupo do Oeste, com 7 pontos, somados em duas vitórias e um empate, buscando alcançar um resultado positivo que reforce sua posição na tabela de classificação e sustente suas chances de seguir em frente na competição.