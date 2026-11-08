Ali Maher, novo técnico da seleção do Egito, começou a desenhar os contornos de seu projeto à frente dos Faraós, ao revelar a composição de sua comissão técnica, que trabalhará com ele na próxima fase, em um primeiro passo de preparação para os compromissos que o aguardam, com destaque para as eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Ali Maher anunciou, neste domingo, a formação de sua comissão técnica, após a decisão da Federação Egípcia de Futebol, no último sábado, de encerrar a passagem de Hossam Hassan no comando técnico da seleção e encarregar Maher de assumir a responsabilidade como seu sucessor, depois de uma reunião da diretoria da federação para discutir os últimos acontecimentos.

A comissão técnica de Ali Maher conta com Mohamed Abdel Karim no cargo de treinador geral, Bassem Ali como treinador auxiliar e Mostafa Fathi como treinador de goleiros, além de Mahmoud Selim e Abdel Rahman El Zoghby, responsáveis pela análise de desempenho, enquanto Diego Giachino e Wael Raafat ficam encarregados do planejamento das cargas físicas.

A seleção do Egito se prepara para disputar dois confrontos contra o Malawi, pela terceira e quarta rodadas das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, com a concentração dos Faraós tendo início no próximo dia 9 de novembro no Centro das Seleções Nacionais.

O estádio Internacional do Cairo deve receber a partida de ida no dia 13 de novembro, enquanto o reencontro entre as duas seleções acontecerá no dia 17 do mesmo mês, no estádio Internacional Bingu, em Malawi, pela quarta rodada.

A seleção egípcia está no Grupo 2 das eliminatórias, ao lado das seleções de Angola, Sudão do Sul e Malawi. Os Faraós lideram a tabela de classificação com 4 pontos, superando no saldo de gols a Angola, que ocupa a segunda posição, enquanto o Malawi está em terceiro lugar com 3 pontos, e o Sudão do Sul fecha a classificação sem nenhum ponto.

A seleção do Egito havia iniciado sua caminhada nas eliminatórias com um empate sem gols diante de Angola em casa, antes de retomar o ritmo das vitórias com um triunfo contundente sobre o Sudão do Sul fora de casa, por cinco gols a zero.