Alfred Schreuder vai retomar a carreira de treinador no Kasimpasa, segundo o jornalista turco Yagiz Sabuncuoglu. O técnico de 54 anos, natural de Barneveld, substituirá Emre Belözoglu, anunciado na terça-feira como novo treinador do Fenerbahçe.

Após ser demitido pelo Ajax em janeiro de 2023, Schreuder trabalhou principalmente no Oriente Médio, onde comandou, nessa ordem, Al-Ain (Emirados Árabes Unidos), Al-Nasr (Emirados Árabes Unidos) e Al-Diriyah (Arábia Saudita).

Schreuder foi demitido pelo Al-Diriyah em maio deste ano, após não conseguir levar o clube à primeira divisão saudita. Depois da demissão, o ex-meio-campista pôde se concentrar na seleção da Alemanha, que acompanhou à Copa do Mundo de 2026 como assistente adicional do então técnico Julian Nagelsmann.

Após essa experiência, Schreuder ficou sem trabalho, mas isso está prestes a mudar: ele deve ser apresentado pelo Kasimpasa. O clube de Istambul ocupa atualmente uma boa quinta posição na Süper Lig, com um ponto a mais que o Fenerbahçe, para onde Emre foi.

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Segundo Sabuncuoglu, o contrato será válido até o fim da temporada. Assim, Schreuder acrescenta mais um país ao seu extenso currículo. Ex-jogador de clubes como Feyenoord e RKC, ele começou a carreira de treinador como assistente do falecido ídolo do Vitesse Theo Bos.

Depois, Schreuder foi para o FC Twente, onde trabalhou com Steve McClaren, Michel Preud'homme, Michel Jansen e Co Adriaanse. Em seguida, teve sua primeira experiência no exterior no TSG Hoffenheim, como braço direito de Nagelsmann e Huub Stevens, antes de integrar a comissão técnica de Erik ten Hag no Ajax.

Após a bem-sucedida temporada 2018/19, Schreuder deixou Amsterdã para assumir o Hoffenheim, onde permaneceu por um ano como treinador principal. Depois, trabalhou como assistente de Ronald Koeman no Barcelona e comandou o Club Brugge por seis meses, antes de voltar ao Ajax para assumir o cargo de treinador principal.