Alfonso Davies, estrela da seleção canadense, confirmou que foi ele quem tomou a decisão de não participar da última partida de seu país na Copa do Mundo, que terminou com a derrota para o Marrocos por 3 a 0 nas oitavas de final.

O lateral-esquerdo do Bayern de Munique e capitão da seleção canadense explicou que sentiu algo durante o treino na última sexta-feira, o que indicava que ele ainda não havia se recuperado totalmente da lesão na coxa com a qual havia chegado à Copa do Mundo.

Davis disse aos jornalistas na zona mista após a derrota do Canadá: “Tive uma conversa com o técnico do Canadá, Jesse Marsh, que me perguntou se eu me sentia 100% pronto, e eu respondi com toda a franqueza: não”.

Ele acrescentou: “É claro que queremos jogadores em campo 100% preparados para a partida e capazes de dar 100% de si. Senti que ainda não havia chegado a esse ponto e, por isso, tomamos a decisão — ou melhor, eu tomei a decisão — de ficar no banco e dar a chance aos jogadores que podem dar 100% pelo país”.

Davis encerrou sua segunda participação na Copa do Mundo tendo jogado apenas 15 minutos no total, como reserva em uma única partida, contra a África do Sul nas oitavas de final.

A questão da escalação de Davies continuava sendo uma opção ideal depois que o Canadá ficou perdendo por 1 a 0 para o Marrocos no segundo tempo e precisava pressionar para empatar o placar. Apesar das garantias de Jesse Marsh na coletiva de imprensa oficial antes da partida na sexta-feira de que o jogador estava disponível para atuar, o astro de 25 anos permaneceu no banco de reservas.

Davies fez uma corrida rápida no intervalo, mas não participou de nenhum aquecimento com os jogadores reservas durante a partida.

Davies disputou apenas uma partida pela seleção canadense desde março de 2025, período em que sofreu diversas lesões, incluindo uma ruptura do ligamento cruzado e várias lesões no músculo isquiotibial. Essas lesões anteriores pesaram fortemente sobre o jogador durante a partida mais importante da história do futebol masculino no Canadá.

Davis continuou: “É uma lesão com a qual você não pode correr nenhum risco... Considerando meu histórico de lesões na coxa posterior, sofri três vezes consecutivas nos últimos três ou quatro meses, o que é extremamente delicado. Especialmente porque meu estilo de jogo depende muito da velocidade e da corrida; se um jogador com essa velocidade não estiver 100% pronto, será difícil para ele dar o seu melhor”.

E Davies concluiu: “Sempre que entro em campo, quero dar o meu melhor e jogar com total liberdade e sem lesões, mas, nesse momento, foi difícil; e, com certeza, foi difícil ficar sentado ali assistindo ao jogo sabendo que não estava 100% pronto.”