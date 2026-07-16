Alexander Büttner (37), ícone do clube, renova contrato com o Vitesse e assume uma função dupla especial

Alexander Büttner continuará como jogador de futebol por pelo menos mais dois anos. O lateral-esquerdo de 37 anos renovou seu contrato com o Vitesse até meados de 2028, com opção de prorrogação por mais um ano. Além disso, o jogador natural de Doetinchem assumirá a função de assistente técnico, desempenhando assim uma dupla função especial.

“Em coordenação com o técnico Rüdiger Rehm, ele apoiará a comissão técnica durante os treinos e compartilhará sua experiência com o elenco”, escreve o Vitesse sobre a dupla função de Büttner. “Nos dias de jogo, o capitão continuará fazendo parte do grupo de jogadores.”

Büttner despontou ainda jovem no Vitesse, onde conquistou uma transferência sensacional para o Manchester United. O canhoto retornou ao Vitesse em 2017 por dois anos e, em 2024, voltou a se juntar ao clube de sua infância, em Arnhem.

Büttner permaneceu fiel ao clube em tempos financeiramente difíceis e se empenhou ativamente para salvá-lo da falência. Após uma longa batalha, o Vitesse obteve uma nova licença profissional e, na última temporada, apesar de uma forte dedução de pontos (-12), disputou até a última rodada a vaga nos Play-Offs do Keuken Kampioen.

“O Vitesse significa muito para mim”, conta Büttner, que já vestiu a camisa amarela e preta 256 vezes. “Foi aqui que dei meus primeiros passos quando era jovem, foi aqui que me destaquei e vivi momentos incrivelmente bonitos.”

“Este clube me formou como jogador e como pessoa. Por isso, faz sentido agora retribuir de alguma forma. Tenho 37 anos e sei que não vou jogar futebol para sempre, mas ainda sinto que posso ajudar a equipe em campo. O fato de poder dar esse passo como jogador e assistente técnico no Vitesse me deixa orgulhoso.”

“Enquanto eu for valioso para a equipe, continuarei me dedicando totalmente a ela. Ao mesmo tempo, estou ansioso para transmitir minha experiência ao grupo e me desenvolver ainda mais como técnico”, afirmou Büttner.