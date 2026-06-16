Alexander-Arnold é novamente totalmente ignorado após a saída de Livramento da seleção inglesa: eis o motivo

Um grande revés para a seleção inglesa nesta terça-feira, já que Toni Livramento teve que desistir da Copa do Mundo devido a uma lesão no tendão da coxa, pouco antes da primeira partida da fase de grupos. O técnico Thomas Tuchel escolheu Trevoh Chalobah como substituto, deixando Trent Alexander-Arnold de fora mais uma vez.

Chalobah é, originalmente, zagueiro central do Chelsea, mas agora foi convocado para substituir o lateral-direito Livramento. A Sky Sports traz mais detalhes e explica a escolha inusitada de Tuchel.

“Embora a lesão de Livramento não parecesse muito grave, decidiu-se agir imediatamente, tendo em vista o prazo que se aproxima. Cada país pode, de fato, substituir qualquer jogador de sua seleção até 24 horas antes da primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo, desde que se trate de uma lesão comprovada.”

A Inglaterra entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo na quarta-feira à noite, às 22h, horário da Holanda, contra a Croácia. Por isso, decidiu-se imediatamente convocar Chalobah. “Ele estava de férias nos Estados Unidos”, explica o repórter da Sky, Rob Dorsett.

“Chalobah já estava por perto, o que tornou sua convocação uma solução bastante prática.” Uma opção mais lógica parecia ser Alexander-Arnold, mas Tuchel o ignorou desta vez por duas razões claras.

“Em primeiro lugar, não sabemos onde ele está. A dúvida, portanto, era se ele conseguiria chegar a tempo para o prazo da FIFA. Em segundo lugar, Tuchel não quer convocar grandes nomes se não puder garantir tempo de jogo para eles”, afirma Dorsett.

Por esse motivo, Cole Palmer, Phil Foden e Harry Maguire também ficaram de fora. “Tuchel provavelmente teria dúvidas sobre convocar Alexander-Arnold mesmo agora, pois ele, muito provavelmente, passaria a maior parte dos jogos no banco.”