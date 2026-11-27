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Alex Scott afirmou que o Bournemouth sonha abertamente com o título da Liga Europa após uma virada marcante contra o Celta de Vigo, mesmo com 10 jogadores, que garantiu ao clube um lugar na história do futebol europeu. O time soma cinco vitórias em cinco jogos na competição, alimentando a esperança de levar um importante troféu continental para a costa sul da Inglaterra.

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Scott mira um título europeu

O Bournemouth se permite sonhar com a conquista continental depois de se aproximar da fase eliminatória mantendo 100% de aproveitamento. Após a virada dramática na Espanha , o meio-campista Alex Scott não escondeu as grandes ambições do clube. O jogador da seleção inglesa acredita que o elenco tem qualidade e confiança para chegar à final em Frankfurt, em maio do próximo ano. Historicamente, o time da costa sul da Inglaterra teve dificuldades para conquistar títulos importantes. O título da Championship em 2014-15 continua sendo sua maior conquista até hoje.

“É claro que esse é o nosso sonho. Quando você cresce querendo ser jogador de futebol, sonha em ganhar títulos. Basta ver de onde este clube veio e onde está agora”, disse Scott em entrevista à TNT Sports. “Pelo caminho que este clube percorreu até chegar aqui, todo o mérito é de quem ajudou a construí-lo. Para os jogadores, é um sonho entrar em campo por este clube. Ainda precisamos de vitórias para terminar entre os oito primeiros e, a partir daí, o foco será seguir em frente. Espero que possamos conquistar o título.”

Bournemouth escreve seu nome na história europeia

A campanha do Bournemouth foi posta à prova contra o Celta, quando seu desempenho perfeito na competição continental pareceu começar a desmoronar. Perdendo por 1 a 0 após um gol de Iago Aspas, os visitantes sofreram outro duro golpe na metade do primeiro tempo: Bafode Diakite foi expulso, deixando o time diante de uma tarefa difícil com 10 jogadores.

Mas o Bournemouth não desistiu. Com gols de Alvaro Rodriguez e Rayan depois do intervalo, o time chegou à 10ª vitória consecutiva em todas as competições, um recorde do clube. O triunfo também faz do Bournemouth o único clube com cinco vitórias em cinco jogos nesta temporada. Excluídas as fases preliminares e incluída a Copa das Cidades com Feiras, é apenas a terceira equipe a vencer seus cinco primeiros jogos em competições europeias, depois de Nuremberg (1961-62) e Ararat (1972-73).

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Mudança tática no intervalo abre caminho para a virada

Embora o placar sugira uma reação eficiente, Scott revelou que o Bournemouth teve dificuldades inicialmente por não se adaptar logo após a expulsão de Diakite. Ao manter o plano traçado para jogar com 11, o time deu espaços ao Celta até que a comissão técnica interveio no intervalo para reorganizá-lo.

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“Foi difícil”, admitiu Scott. “Quando ficamos com 10, continuamos mais ou menos fazendo o que havíamos planejado para jogar com 11, e eles estavam encontrando espaços na nossa defesa com frequência demais. Havia espaços por toda parte, então fizemos algumas mudanças na formação, na maneira de nos posicionar e de pressionar. Todo o mérito é do técnico e da comissão técnica por isso. Depois, entramos em campo e mostramos a força de caráter deste time.”

Meio-campista recupera ritmo diante do Celta

Scott voltou a jogar antes do previsto depois de inicialmente receber a previsão de ficar afastado por até oito semanas devido a uma lesão na coxa sofrida enquanto defendia a Inglaterra. A viagem para enfrentar o Celta marcou sua segunda partida desde que se recuperou. Ansioso para contribuir com a campanha europeia do clube, Scott viu no exigente jogo fora de casa uma oportunidade importante para recuperar o ritmo de jogo.

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Depois de somar mais minutos valiosos em uma partida difícil, Scott admitiu que ainda está recuperando o ritmo enquanto se prepara para a sequência de jogos. “Tem sido um prazer vê-los jogar, e eu mal podia esperar para voltar a campo”, acrescentou. “Foi bom para mim: mais minutos em campo em um jogo difícil e uma atuação razoável. Dá para perceber que provavelmente fiquei fora por alguns meses, mas estou feliz por voltar a jogar e ansioso pelos próximos jogos.”