Em entrevista ao Kale & Kokkie, o diretor técnico Alex Kroes, que deixou o Ajax, falou detalhadamente sobre sua relação com Francesco Farioli. Kroes contratou o entusiasmado italiano, mas, após uma temporada de sucesso, também se despediu do treinador de sucesso.

“A temporada de Farioli é agora considerada fantástica”, relembra Kroes no vídeo. “Digo isso sem qualquer negatividade em relação a Francesco, pois ainda tenho um ótimo relacionamento com ele.”

“Conversei longamente com ele ainda no fim de semana e irei em breve a Porto”, esclarece o ex-diretortécnico. Farioli trabalha no FC Porto desde a temporada passada e está a caminho do título do campeonato em Portugal.

“Nesse aspecto, não há problema algum. Às vezes também acho irritante que, de certos setores, tenha sido sugerido que ele e eu estávamos brigando ou que é por minha causa que ele não está mais no Ajax. Bem, f*ck you. Isso realmente não é verdade!”

“Mas, na verdade, um treinador estrangeiro é constantemente tratado de forma injusta na Holanda”, argumenta Kroes. “Durante a temporada, houve muitas críticas ao seu estilo de jogo.”

"Isso veio de dentro e de fora, de todos os lados. Percebi que ele também não era imune a isso. Foi um equívoco meu, mas pensei: uma comissão técnica estrangeira não percebe tudo o que acontece ao seu redor."

Farioli saiu do Ajax após um ano, não porque não estivesse satisfeito, muito pelo contrário, confirma Kroes. Ele temia que, devido à situação financeira do Ajax, tivesse de realizar “um número à Houdini” para igualar o sucesso de sua primeira temporada.

"Ele disse: 'Receio que você tenha que me demitir em outubro ou novembro'", afirmou Kroes. "Este ano consegui tirar o máximo proveito, mas meus principais jogadores podem acabar saindo. Pense em Brian Brobbey e Kenneth Taylor."

Para Farioli, foi “uma soma de fatores”. “Ele pensou: isso não vai dar certo para mim. O que consegui até agora, não vou conseguir repetir por mais um ano.” Kroes aprofunda-se na saída do italiano.

“Fazem-se piadas, por exemplo, sobre o cozinheiro”, refere-se ele à profissionalização que Farioli queria implementar. “A verdade é que Francesco achava que isso era coisa de dois estalidos de dedos.”

“Ele já trabalhou em países onde isso era mais fácil, como a Turquia. Na prática holandesa e na legislação, substituir alguém não é tão simples. Além disso, estávamos em um período de cortes, no qual cinquenta pessoas foram demitidas.”

Para Farioli, nada acontecia rápido o suficiente. “Contratamos alguém, mas essa pessoa ainda tinha dois meses de aviso prévio. ‘Ele não pode começar antes?’, Farioli queria saber. Não, isso não é possível. O difícil é que, para ele, isso era algo inexplicável.”