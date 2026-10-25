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Giovanni van Bronckhorst, técnico do Feyenoord, afirmou que o PSV, atual campeão, continua favorito antes do confronto decisivo entre as equipes pela Eredivisie. Van Bronckhorst também falou sobre a harmonia no vestiário e sua relação de longa data com o técnico adversário, Peter Bosz.

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Feyenoord vai a Eindhoven para ampliar vantagem

Líder da Eredivisie, o Feyenoord visita o PSV no Philips Stadium neste domingo em busca de ampliar para sete pontos sua vantagem sobre o atual campeão. A equipe de Giovanni van Bronckhorst chega em boa fase no campeonato nacional, apesar da derrota apertada por 1 a 0 fora de casa para o Real Betis em competição europeia.

O clube de Roterdã conta com o retorno do meio-campista Jakub Moder, recuperado de uma lesão de longa duração no joelho.

Van Bronckhorst também confirmou que um desentendimento recente entre Anis Hadj Moussa e Sem Steijn durante um treino foi totalmente resolvido.

Van Bronckhorst aponta PSV como favorito apesar dos desfalques

Segundo a NOS, apesar de o PSV lidar com lesões de longa duração de vários jogadores importantes, como Jerdy Schouten, Van Bronckhorst afirmou que o clube de Eindhoven tem um elenco muito forte. “Acho que o PSV é uma equipe muito forte neste momento e está enfrentando alguns problemas com jogadores indisponíveis, mas estamos falando de uma equipe que foi campeã por três anos consecutivos”, declarou Van Bronckhorst.

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Quando um jornalista sugeriu que um empate seria satisfatório para o Feyenoord, o técnico arrancou risadas na sala de imprensa: “E para quem você está torcendo?”

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“Queremos fazer de tudo para vencer em cada partida, e vamos agir assim desde o primeiro minuto”, acrescentou.

Técnico relembra o passado e a relação com Peter Bosz

Van Bronckhorst recordou com carinho o início de sua carreira como jogador ao lado de Peter Bosz no Feyenoord, na década de 1990. “Peter sempre foi muito positivo comigo. É claro que ele via meu talento. Mesmo naquela época, ele percebia que minha carreira poderia dar muito certo”, lembrou Van Bronckhorst.

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O técnico do Feyenoord também elogiou as conquistas de Bosz no comando de grandes clubes europeus. “Peter teve uma grande carreira. Ele também treinou clubes muito grandes no exterior. É um técnico de quem nós, treinadores holandeses, podemos nos orgulhar.”

Disputa pelo título dá o tom do confronto na Eredivisie

O confronto de destaque deste domingo definirá o rumo da disputa pelo título holandês, com o Feyenoord tentando impor seu domínio.

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Será em Eindhoven que se decidirá se o Feyenoord manterá sua campanha perfeita fora de casa ou se o PSV reduzirá a diferença para apenas um ponto.

Os dois técnicos chegam ao duelo tático confiantes em seus respectivos elencos.