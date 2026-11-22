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Peter Schmeichel, lenda do Manchester United, fez um alerta contundente sobre a situação de seu ex-clube após a goleada sofrida diante do Liverpool. Para ele, o Manchester United corre o risco de entrar na briga contra o rebaixamento, depois de uma queda preocupante nos resultados que deixou a equipe em uma posição baixa na tabela da Premier League.

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O Manchester United sofreu uma dura derrota para o Liverpool por 4 a 0, em Anfield , em um confronto marcado pela expulsão de Leny Yoro com apenas oito minutos de jogo, o que obrigou a equipe a atuar com dez jogadores. O Liverpool aproveitou a superioridade numérica, e Dominik Szoboszlai abriu o placar na cobrança da falta originada do lance, antes de Florian Wirtz marcar o segundo. Depois, Rio Ngumoha e Victor Muñoz anotaram mais dois gols no segundo tempo, transformando a partida em um início extremamente difícil para o técnico Mauricio Pochettino no Manchester United.

Em declarações reproduzidas pelo jornal inglês "The Sun", Schmeichel afirmou estar preocupado com a possibilidade de o Manchester United terminar a temporada em uma posição muito baixa, explicando que ficar em décimo ou décimo segundo lugar pode se tornar um resultado aceitável diante da situação atual da equipe, que já está perto da zona de rebaixamento.

O ex-goleiro dinamarquês acrescentou: "Sinceramente, o Manchester United pode terminar a temporada em décimo ou décimo segundo lugar? Isso seria bom. Sei que é ridículo dizer isso, mas estamos na zona de rebaixamento".

A derrota para o Liverpool fez o Manchester United cair para o 19º lugar na tabela da Premier League, com 8 pontos, deixando a equipe em uma situação extremamente complicada, sobretudo porque a diferença para o Arsenal, líder da competição, chegou a 20 pontos, mesmo com 27 jogos ainda por disputar até o fim da temporada.

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Para Schmeichel, a imagem que o Manchester United passa neste momento é a de um time ameaçado pelo rebaixamento. Ele ressaltou que a prioridade deve ser deixar as últimas posições, em vez de pensar em brigar por vagas nas competições europeias ou recuperar o lugar do clube entre os grandes da Inglaterra.

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A lenda do Manchester United afirmou: "Este time parece um time ameaçado de rebaixamento, então o objetivo agora deve ser evitar a queda".

Schmeichel observou que ainda é cedo para um veredito definitivo sobre o destino da equipe, mas alertou para a continuidade do desempenho e dos resultados nesse nível com a aproximação da segunda metade da temporada, destacando que o mês de março será um momento importante para definir a situação dos times que lutam pela permanência.

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E continuou: "Todos nós jogamos na Premier League, então sabemos que estamos em novembro, chegando a dezembro. Não é exatamente agora, mas quando chegarmos a março. Se eles continuarem assim por muito tempo, quer dizer, haverá um problema".

Apesar das críticas duras, Schmeichel demonstrou confiança na capacidade de Mauricio Pochettino de resolver alguns dos problemas que a equipe enfrenta, mas descartou a possibilidade de montar um time capaz de disputar o título da Premier League com o atual grupo de jogadores.

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Ele acrescentou: "Mas acho que, pelo menos, tenho confiança de que ele é capaz de corrigir essas coisas. Ele nunca vai conseguir montar um time que ganhe o campeonato, não com esses jogadores".

Pochettino, por sua vez, não fugiu do assunto sobre a posição do Manchester United na tabela. Questionado sobre a possibilidade de a equipe entrar na briga contra o rebaixamento, ele admitiu que essa é a realidade atual com a qual é preciso lidar e pediu aos jogadores foco em conquistar vitórias nos próximos jogos.

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As declarações colocam o Manchester United diante de um grande desafio na próxima fase, já que o problema não se limita mais à derrota para o rival histórico Liverpool, mas se estende à situação da equipe na tabela e à crescente preocupação com sua capacidade de se afastar da zona de perigo.