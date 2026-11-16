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Acompanhe ao vivo Alemanha x Holanda, jogo que encerra o grupo 2 da Liga A da Nations League

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No grupo 2 da Liga A, ainda está tudo em aberto, e Alemanha e Holanda jogam por tudo na mesma noite. A partida no Olympiastadion de Berlim poderá definir tanto as duas seleções classificadas para as quartas de final quanto quem poderá disputar os playoffs contra o rebaixamento, a depender do resultado da Grécia.

A Alemanha está em segundo lugar, empatada em pontos com os gregos, mas atrás nos confrontos diretos. Com uma vitória sobre a Holanda, os alemães podem até terminar em primeiro, desde que os gregos não vençam a Sérvia, lanterna do grupo. Se terminarem empatados em pontos, a classificação pelos confrontos diretos condenaria a Grécia, que perdeu por 7 a 0 para a Holanda no jogo de volta.

ALEMANHA X HOLANDA: FICHA TÉCNICA



Alemanha 4 x 0 Holanda



Gols: 41' Scherhant (ALE), 60' Wirtz (ALE), 65' Schlotterbeck (ALE), 71' Wirtz (ALE)



ALEMANHA (4-2-3-1): Ter Stegen, Treu (75' Jeltsch), Schlotterbeck, Tah, Brown (65' Mittelstadt), Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz (75' Bischof), Scherhant, Havertz (65' Ebnoutalib).



HOLANDA (4-2-3-1): Verbruggen, J. Timber (71' Maatsen), Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber (63' Kluivert), Gakpo, Malen (71' Meerdink), Summerville



Árbitro: Nyberg (SUE)

Cartões amarelos: -

Expulsões: -





GOLS E LANCES IMPORTANTES



71' GOL - A situação fica ainda pior para a Holanda, com Gruda fazendo o que quer pela direita. O jogador do Leipzig vai à linha de fundo e toca para trás. Na pequena área, Wirtz enche o pé para marcar.



65' GOL - A Alemanha amplia a goleada, desta vez com Schlotterbeck, que mergulha e manda para a rede após cruzamento de um Gruda imparável.



60' GOL - Mais um belo chute de longe, mais uma bola no canto oposto. Desta vez, é o pé esquerdo de Wirtz que supera Verbruggen.



47' CHANCE - Scherhant volta a levar perigo. Desta vez, recebe a bola na área após um desvio fortuito e solta um chute forte, que passa pouco acima do travessão.



41' GOL - Gruda volta a iniciar uma jogada alemã, em meio aos protestos dos holandeses. A bola chega a Kimmich, que abre pela esquerda para Scherhant. O jogador do Freiburg domina, parte para cima do marcador e bate de direita, com curva, no canto oposto, sem chances para Verbruggen. Um golaço, que também é o primeiro de sua carreira pela seleção.



32' NA TRAVE - Mais uma jogada alemã pela direita. Gruda cruza e encontra Scherhant na segunda trave. Ele domina de primeira e chuta na sequência, cruzado, acertando a base da trave, com Verbruggen já batido.



26' CHANCE - A Holanda consegue sair em contra-ataque pela primeira vez. Gakpo avança pela esquerda, chega à linha de fundo dentro da área e faz um cruzamento forte para a segunda trave. Malen tenta desviar com o corpo, mas não consegue direcionar a bola para o gol.



23' CHANCE Uma cobrança de falta de Kimmich pela direita surpreende toda a defesa holandesa. Kai Havertz se antecipa bem e cabeceia, exigindo uma defesa de Verbruggen, que estava atento.



1' Kimmich já corre o risco de receber cartão amarelo. Malen dispara em velocidade, e o capitão alemão faz a falta para interromper o contra-ataque. O árbitro ameaça mostrar o cartão, mas não o tira do bolso.





0' A bola rola no Westfalenstadion de Berlim às 20h45.



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