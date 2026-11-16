Alemanha x Holanda 0 a 0 AO VIVO: Kimmich para Malen

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Acompanhe ao vivo Alemanha x Holanda, jogo que encerra o Grupo 2 da Liga A da Nations League

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No Grupo 2 da Liga A, tudo segue em aberto, e Alemanha e Holanda jogam suas chances na mesma noite. A partida no Olympiastadion, em Berlim, pode definir tanto as duas seleções classificadas para as quartas de final quanto quem irá aos playoffs contra o rebaixamento, a depender do resultado da Grécia.

A Alemanha está em segundo lugar, empatada em pontos com os gregos, mas atrás no confronto direto. Se vencer a Holanda, pode até terminar em primeiro, desde que os gregos não vençam a lanterna Sérvia. Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate condenariam a Grécia, que perdeu por 7 a 0 para a Holanda no jogo de volta.

ALEMANHA X HOLANDA: FICHA DO JOGO



Alemanha 0 x 0 Holanda



Gols: -



ALEMANHA (4-2-3-1): Ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlović, Gruda, Wirtz, Scherhant, Havertz.



HOLANDA (4-2-3-1): Verbruggen, J. Timber, Van de Ven, Van Hecke, Dumfries, Veerman, Reijnders, Timber, Gakpo, Malen, Summerville



Árbitro: Nyberg (SWE)

Cartões amarelos: -

Expulsos: -





GOLS E PRINCIPAIS LANCES



1' Kimmich já corre o risco de receber cartão amarelo. Malen dispara pelo meio, e o capitão alemão comete a falta para parar o contra-ataque. O árbitro ameaça mostrar o cartão, mas não o faz





0' Início da partida no Westfalenstadion, em Berlim, às 20h45



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